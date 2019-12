Freienohl. Der Unfall an der Abfahrt der A 46 bei Freienohl hätte noch schlimmer ausfallen können: Der Verursacher fuhr bei Rot über die Kreuzung.

Abfahrt von A 46: 56-Jähriger bei Freienohl schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Freienohl hat ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall hatte sich am späten Samstagnachmittag an der Abfahrt von der Autobahn 46 im Bereich der Scherse an der Stadtgrenze zwischen Meschede und Arnsberg ereignet.

Probleme schon auf der langen Abfahrt

Gegen 17.40 Uhr wurden die Rettungskräfte an die Unfallstelle alarmiert. Zunächst war von einer eingeklemmten Person nach einem Unfall die Rede. An der Unfallstelle stellte sich heraus, dass es sich um einen so genannten Alleinunfall handelte: Nur ein Fahrzeug war betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Autofahrer bereits auf der langen Abfahrt von der Autobahn Probleme:

Feuerwehrleute aus Oeventrop, Freienohl, Olpe und Wennemen sind an der Unfallstelle. Foto: Stefan Pieper

Sein Pkw mit HSK-Kennzeichen fuhr laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit die Abfahrt in Richtung Freienohl hinab, kam schon dort von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke, danach fuhr das Auto wieder geradeaus, überfuhr dann die Kreuzung und fuhr wiederum geradeaus eine Böschung auf der gegenüberliegenden Seite hinauf. Das Auto kam dann oberhalb nach etwa 15 Metern auf einer Wiese zum Stillstand. Glücklicherweise kam beim Überfahren der Kreuzung kein anderes Fahrzeug entgegen. Wie jetzt feststeht, hatte die Ampel an der Kreuzung für den Mann Rot gezeigt.

Möglicherweise gesundheitliche Probleme

Der Fahrer war nicht ansprechbar. Seine Identität war zunächst unklar: Bei ihm hatten sich erst keine Papiere gefunden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 56 Jahre alten Autofahrer. Unfallursache sind möglicherweise gesundheitliche Probleme gewesen.

Bei dem Unfall zahlte sich die regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den benachbarten Feuerwehren aus Freienohl und Oeventrop aus. Einsatzleiter war Markus Heinemann vom Löschzug Oeventrop. Neben den Oeventropern waren der Löschzug Freienohl und die Löschgruppen aus Olpe und Wennemen im Einsatz.