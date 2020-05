20 Jahre „Sing for Joy“: Die Erfolgsgeschichte eines Chores

Nuttlar. Der Nuttlarer Chor „Sing for Joy“ wird 20 Jahre alt. Damals wollte man neue Wege gehen. Und das hat sich bezahlt gemacht.

In diesem Jahr blickt der gemischte Chor „Sing for Joy“ aus Nuttlar auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Das hatten sich die Sängerinnen und Sänger allerdings deutlich anders vorgestellt, als es die Corona-Krise derzeit zulässt.

Erfolg bleibt nicht aus

Hintergrund für die damalige Gründung war ein Leistungstief des Männergesangverein. Es war für den Vorstand der Anlass, neue Wege zu gehen. Unter dem Motto „Innovativ in das 21. Jahrhundert“ wurde eine Werbeaktion zur Gründung eines gemischten Chores gestartet. Der Erfolg blieb nicht aus, und am 8. Mai 2000 trafen sich 14 Sängerinnen und Sänger im Vereinslokal des MGV „Mutter Pine“ unter der Leitung von Musikstudent Dirk Brödling zur ersten Chorprobe.

Früchte intensiver Arbeit

Mit dabei waren Sängerinnen und Sänger, die teilweise auch heute noch aktiv sind: Gerda Becker-Schmuck, Nicole Donner-Grigo, Rosi Hückelheim, Heike Meyer, Christina Ochsenfeld, Gaby Weber, Hanne Wiemann, Heinz-Hubert Funke, Horst Funke, Ulrich Hennemann, Matthias Menke, Dieter Rosenthal, Aloys Siepe und Martin Tillmann.

Die intensive Chorarbeit trug dann bald Früchte. Der erste offizielle Auftritt des neuen Chores fand am Ersten Weihnachtstag in der St.-Anna-Pfarrkirche in Nuttlar statt. Im darauf folgenden Jahr musste Dirk Brödling aus beruflichen Gründen sein Amt als Chorleiter aufgeben. Er hatte selbst für einen Nachfolger gesorgt.

Endlich einen Namen gefunden

So übernahm am 2. Juli 2001 sein Studienkollege Tobias Lehmenkühler die Leitung des Chores, der mittlerweile auf 27 Mitglieder angewachsen war. Auch wurde endlich ein Name für den Chor gefunden. Auf Vorschlag von Hanne Wiemann nannte man sich „Sing for Joy“. Der nächste Auftritt fand wieder in der Pfarrkirche statt. Zusammen mit dem Männergesangverein, der Harfinistin Maike Rath, dem Bläserquartett „Men in Blech“ und Coletta Lehmenkühler an der Orgel veranstaltete der Chor unter der Leitung von Lehmenkühler am 15. Dezember ein Adventskonzert.

In den folgenden Jahren hatte der gemischte Chor verschiedene Auftritte. So wirkten die Sängerinnen und Sänger mit neun verschiedenen jungen Chören bei der Chorpaddy des MGVchens in Velmede mit. Bei einem Beratungssingen in Wennemen wurden die Vorträge des „Sing for Joy“ von der Jury mit „gut“ beurteilt. Es folgten Auftritte in Ostwig, Wenholthausen und auf dem Gemeindemusikfest in Nuttlar. Zum ersten Mal nahmen die Mitglieder 2003 an dem Vereinsausflug des MGV Nuttlar teil. Die Fahrt führte an die Weser. Diese Fahrten, die jedes Mal von Mathias Menke und dem Vorsitzenden Martin Tillmann organisiert werden, finden alle zwei Jahre statt und erfreuen sich großer Beliebtheit.

90 bis 100 aktive und fördernde Mitglieder des MGV Nuttlar starten dann Freitagsmorgens um 5 Uhr mit zwei Bussen an der Kirche. Ziele waren Würzburg, Dresden, die Kaiserstadt Goslar, das Elsass, das belgische Brügge, die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden und die Hansestadt Wismar. Diese gemeinsamen Fahrten sind auch ein deutliches Zeichen des harmonischen Verhältnisses zwischen den beiden Chören.

Dirigentenstab weitergereicht

Seinen zehnten Geburtstag feierte der gemischte Chor „Sing for Joy“, der mittlerweile 38 Mitglieder zählte, am 29. Mai 2010 mit einem Chorkonzert unter dem Namen „vokal total“ zusammen mit ausgewählten Chören aus der näheren und weiteren Umgebung in der Nuttlarer Schützenhalle. Es war das letzte Konzert unter der Leitung von Chorleiter Tobias Lehmenkühler.

Bei der letzten Chorprobe vor den Sommerferien übergab er den Dirigentenstab an Musikdirektor Heinz-Helmut Schulte. Zu seinem 15. Geburtstag veranstaltete „Sing for Joy“ ein Chorkonzert unter dem Motto „Concert with friends“ am 14. März 2015 in der Nuttlarer Schützenhalle. Unter den Gratulanten waren der Frauenchor „Fine Art“ Brilon, „Con Brio“ Hagen, der junge Chor Oeventrop, „Mixed Voices“ Sichtigvor, „Vokapella“ Siegen, „Voices of Harmonie“ Sundern, der Frauenchor „feinCHORD“ Velmede und das Velmeder „MGVchen“.

Am Samstag, 10. Dezember 2016, hatte der gemischte Chor zusammen mit dem Männergesangverein zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Nuttlarer Pfarrkirche eingeladen, in der es keinen einzigen freien Platz mehr gab. Hier war auch zum ersten Mal der Chor der Kita St. Anna Nuttlar zu hören. Der Eintritt zu diesem Konzert war frei, aber die Zuhörer waren um eine Spende zu Gunsten der Nuttlarer Kita gebeten worden. So konnte der Vorsitzende Martin Tillmann der Leitung der Kita einen Scheck über 700 Euro überreichen.