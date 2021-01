15 Zentimeter Neuschnee im Hochsauerlandkreis erwartet

Meschede Jetzt kommt der Winter ins Hochsauerland: Vor allem am Freitag wird es heftig schneien - bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sind möglich.

Winterliche Tage prägen aktuell das Wetter in weiten Teilen des Sauerlandes. Auch im Ruhrtal ist dabei mit einer zumindest dünnen Schneedecke zu rechnen. Am Wochenende lässt der Schneefall nach, die Temperaturen gehen noch etwas zurück.

Das Wetter für das Ruhrtal

Immer wieder berichteten wir in den vergangenen Tagen und Wochen über das recht winterliche Wetter – direkt an der Ruhr war der Schnee aber bisher, wenn überhaupt, nur in Form einiger weniger Flocken angekommen. Durch noch etwas kältere Luft und Niederschlagsgebiete, die sich insbesondere im nördlichen Sauerland aufhalten, können aber nun bis in die tiefsten Lagen einige Zentimeter Schnee fallen.

Ein sehr kompaktes Niederschlagsgebiet legt sich dabei insbesondere an die Nordseite unseres Gebirges und so kann es gerade rund um den Arnsberger Wald auch etwas kräftiger schneien. In Lagen ab rund 400 m Höhe sind hier bis zum Freitagmittag durchaus etwa 15 cm Neuschnee im Bereich des Möglichen und selbst in Meschede kann es für 5 cm Schnee reichen. Hier schwanken die Temperaturen meist um den Gefrierpunkt, unmittelbar wenn es aber ein wenig den Berg hinauf geht herrscht leichter Dauerfrost.

Verbunden wird dies sein mit allgemein winterlichen Straßenverhältnissen und auch Verkehrsbehinderungen. Ab Freitagnachmittag lässt der Schneefall dann deutlich nach und das Wochenende verläuft überwiegend trocken. Nur selten fallen noch wenige Schneeflocken, hin und wieder kann sich auch die Sonne mal kurz blicken lassen. So sollte einem Winterspaziergang oder einer Rodelpartie vor der eigenen Haustür nichts mehr im Wege stehen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Recht groß waren die Witterungsunterschiede in den vergangenen Wochen. Während es unterhalb einer Höhenlage von 400 bis 450 m, was weiten Teilen der Schmallenberger und Esloher Ortschaften entspricht, überwiegend grün blieb, entfaltete sich darüber eine dauerhafte Winterlandschaft. Bereits seit dem Sonntag nach Weihnachten liegt auf den Höhen eine geschlossene Schneedecke und damit wurde die längste Schneeperiode aus dem sehr milden Vorwinter bereits überboten.

Bis zum Freitagnachmittag kommt nun noch einiges an Schnee nach und dieser fällt nun auch bis in die Täler hinab. So macht der leichte bis mäßige Schneefall nur selten mal eine kurze Pause und so können z.B. entlang des Hunaukammes rund 15 cm Neuschnee fallen, etwas weniger ist es zwischen Jagdhaus und Schanze mit etwa 10 cm. Selbst entlang von Lenne und Wenne wird es bei Temperaturen um oder knapp unter dem Gefrierpunkt weiß und auch hier ist am Freitagnachmittag eine Schneedecke von etwas 5 cm möglich.

Dann allerdings ziehen letzte Schneeschauer nach Süden ab und die Wolken können hier und da auflockern. Das Wochenende selbst bringt dann dem gesamten Schmallenberger Sauerland eine schöne Winterlandschaft. Die Temperaturen erreichen nur direkt im Tal so gerade den Gefrierpunkt, ansonsten herrscht leichter Dauerfrost. In den Nächten kann es in Aufklarungsphasen auch unter -5 Grad kalt werden.

Trend für die nächste Woche

Die neue Woche startet weiterhin kalt. Voraussichtlich lockern die Wolken am Montag auch mal häufiger auf und die Sonne zeigt sich für einige Stunden. In den Nächten ist über Schnee sogar strenger Frost von -10 Grad und weniger möglich. Eine Wetteränderung ist dann ab Dienstag zu erwarten. Voraussichtlich wird es zumindest vorübergehend deutlich milder und die Schneefallgrenze steigt bis in die Hochlagen an.

Im Tal wird der Neuschnee dieser Tage dann schnell wieder verschwunden sein, auf den Bergen hält sich aber die Schneedecke wohl. Da die kalte Luft auch dann nicht weit weg sein wird ist ein neuerlicher Wintereinbruch recht schnell wieder möglich.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.