Zwangseinweisung: Streit um Müll eskaliert am Gemeindehaus

Menden. Eine Frau wirft in Menden immer wieder Müll. Dann eskaliert die Situation. Die Frau muss mit Handschellen auf die Wache gebracht werden.

Bei einem Streit am Gemeindehaus am Grüner Weg musste am Sonntag die Polizei eingreifen. Hintergrund: Eine Frau hatte zum wiederholten Male Müll auf das Grundstück geschmissen. Als sie zur Rede gestellt wurde, ging sie auf die Männer los.

Frau muss am Boden fixiert werden

Als die Polizei eintraf, hatten die Zeugen die Frau auf dem Boden fixiert. Die Frau beruhigte sich erst, nachdem die Polizei die 36-Jährige in Handschellen auf die Wache gebracht hatten.

Das Ordnungsamt und ein Arzt ordneten eine Zwangseinweisung in eine Klinik an.

