Zerstörter Park-Automat in Menden jetzt wieder in Betrieb

Wieder in Betrieb ist der malträtierte Parkscheinautomat an der Ecke Nordwall und Gartenstraße. Ordnungsamts-Mitarbeiter Andreas Molter überzeugte sich am Dienstagmorgen von der Funktionstüchtigkeit. Um die Weihnachtstage hatten unbekannte Täter zunächst versucht, den Apparat aufzubrechen, kamen aber nicht an die rund 90 Euro Kleingeld heran. Am Silvesterabend versuchten Randalierer, das Gerät mit Böllern zu zerstören. Nach dem jetzt erfolgten Austausch des Kopfteils mit Display müssen nun auch wieder Parkgebühren entrichtet werden.

Vor allem die Silvester-Randale hat zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Denn ein Zeuge, der die Tat am späten Abend beobachtete und sofort die Polizei hinzurufen wollte, musste sich anhören, dass wegen eines größeren Einsatzes bei einem Nachbarschaftsstreit keine Streife verfügbar sei. So konnten die Täter ihr Zerstörungswerk kurz vor dem Jahreswechsel ungehindert fortsetzen.

Der Automat war schon nach der ersten Attacke funktionsuntüchtig – in der zweiten Dezemberhälfte und bis heute konnten Autofahrer daher mit Parkscheibe täglich acht Stunden lang kostenlos und ungestraft die Parkplätze entlang der Rückfront des ehemaligen Dieler-Gebäudes nutzen. Damit ist jetzt Schluss. Ab sofort gilt auch hier wieder die Gebührenordnung.