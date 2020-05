Mut machen im Corona-Jahr WP-Schützengruß: So läuft die Aktion mit dem Masken-Vogel

Menden. Mitmach-Aktion: Alle Vereine und Bruderschaften in Menden und Balve, die nicht feiern dürfen, sollen an ihren Schützenfesttagen Grüße erhalten.

2020 wird es erstmals seit Jahrzehnten wohl kein einziges Live-Schützenfest in Menden und Balve geben. Auch hier hat das Coronavirus ganze Arbeit geleistet. Doch Schützen wären nicht Schützen, wenn ihnen nicht immer etwas einfiele. Und so entstand die „Schützengruß“-Idee.

Wie wäre es, wenn unsere Leserinnen und Leser über Fotos in der Lokalausgabe der Tageszeitung oder die WP-Onlinekanäle an Schützenfest-Wochenenden jeweils dem Verein ihr „Horrido!“ entbieten, der zu normalen Zeiten gerade an diesen Tagen sein Hochfest feiern würde?

WP-Schützengruß: Fotogrüße mit Masken-Aar

Alle, die sich dem Verein oder der Bruderschaft verbunden fühlen, können mitmachen – und damit zeigen, dass sie nicht vergessen haben, wer ihnen über viele Jahrzehnte hinweg Freude bereitet hat. Und weil nicht um das Fest getrauert, sondern dem Virus getrotzt werden soll, dürfen diese Fotos auch gerne witzig ausfallen. Unser Karikaturist Tommes hat dafür einen schelmisch dreinblickenden Schützenvogel gezeichnet, natürlich mit Maske! Dieser Adler sollte auf jedem eingesandten Fotogruß auftauchen! Also ran: Den Adler ausdrucken, ausschneiden, Kamera oder Handy herausholen, eine gute Idee umsetzen – und den Gruß auf die Reise schicken.

Bei den Bildern ist Kreativität gefragt, aber Kapriolen sind auch kein Muss. Denn vor allem geht es beim „Schützengruß“ darum, sich solidarisch zu zeigen, den Vereinen damit beizustehen und die Vorfreude auf die Saison 2021 zu wecken.

Der WP-Corona_Schützenvogel Foto: Thomas Jahn (Tommes)

Die Fotos und die Grußzeilen (bitte aus Platzgründen kurz halten) gehen an die folgenden E-Mail-Adressen: menden@westfalenpost.de und balve@westfalenpost.de.