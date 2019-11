Es war Brandstiftung – ob vorsätzlich oder fahrlässig, wird noch ermittelt: Zwei Tage nach dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Grüner Weg ist das Gebäude immer noch verlassen. Als Täter beschuldigt wird laut Polizeisprecher Dietmar Boronowski ein 25-jähriger, allein dort lebender Bewohner. Der aus Syrien stammende Mann hatte bereits am Freitag Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen, als er in seiner Wohnung ein kleineres Feuer entzündet hatte. Unklar ist indes noch, ob dabei Ausweispapiere oder die Post in Flammen aufgingen. Dieser erste Einsatz konnte indes rasch beendet werden, anders als am Samstagmittag: Wegen des verrauchten Treppenhauses musste die Feuerwehr alle Bewohner der oberen Etagen mit Leitern aus der Gefahrenzone holen.

Am Einsatzort festgenommen

Der Beschuldigte war zu dieser Zeit nicht selbst im Haus, er erschien aber an der Einsatzstelle, noch während die Rettungsarbeiten liefen. Als der Syrer von Nachbarn als derjenige Bewohner identifiziert wurde, in dessen Wohnung das neuerliche Feuer entstanden war, nahmen ihn Polizeibeamte noch an Ort und Stelle fest. Die Polizisten brachten ihn zunächst ins Gewahrsam nach Iserloh. Doch schon kurz darauf wurde der junge Mann in die Hans-Prinzhorn-Klinik eingewiesen. Offenbar habe er erhebliche psychische Probleme, hieß es dazu von Seiten der Polizei.

Rückkehr der Bewohner unklar

Die zwölf Menschen, die am Samstagmittag unter dramatischen Umständen gerettet werden mussten, dürfen bisher noch nicht wieder in ihren Wohnungen zurück. Laut Boronowski mussten sieben der Geretteten sofort ins Krankenhaus gebracht werden, nach den Untersuchungen geht die Polizei inzwischen von fünf Leichtverletzten aus.

Menden Treppenhäuser müssen frei gehalten werden Das Treppenhaus ist, wenn es nicht durch den lebensgefährlichen Brandrauch verqualmt ist, der erste Rettungsweg bei Feuer in Mehrfamilienhäusern.

Deshalb müssen Treppenhäuser von Hindernissen und „Brandlasten“ freigehalten werden.

Verantwortlich für die Einhaltung dieser Regeln ist laut Gesetz der Eigentümer. Ihm obliegt die Verkehrssicherungspflicht.

Eine Anliegerin äußerte am Montag am Grüner Weg gegenüber der WP die Hoffnung, dass eine Rückkehr vielleicht schon am Dienstag wieder erfolgen könnte. Eher skeptisch äußerte sich dazu Andreas Nolte vom Ordnungsamt: „Da sind meines Wissens nach noch umfangreiche Untersuchungen notwendig.“ Das betreffe auch mögliche gesundheitliche Gefährdungen durch den Rauchaufschlag im Treppenhaus oder sonstige Nachwirkungen des Feuers.

Auch nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus Ob dem Lahrtal Anfang Juni hatte die Feuerwehr die Menschen vorsorglich nicht gleich die Wohnungen zurückkehren lassen. Wie am Grüner Weg war auch den Bewohnern Ob dem Lahrtal der Fluchtweg durch das verqualmte Treppenhaus versperrt gewesen. Etwa die Hälfte der jetzt geretteten Menschen kam bei Freunden und Verwandten unter. Für die anderen mussten die Mendener Behörden sorgen: Sie sind jetzt vorübergehend in Bösperder Übergangs-Unterkünfte der Stadt in der Wunne und an der Mühlenbergstraße einquartiert worden. Wie lange sie dort noch bleiben müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Ordnungsamt prüft Anzahl der Wohnungen

Der Einsatzort am Samstagmittag. Foto: Christopher Reimann / Feuerwehr Menden

Am Grüner Weg liegen drei Mehrfamilienhäuser hintereinander, im mittleren hat es gebrannt. Vor jedem der Häuser sind 20 Briefkästen aufgebaut. Diese hohe Zahl an Wohneinheiten kommt offenbar zustande, weil auch im Souterrain und unter dem Dach Wohnungen eingerichtet sind. Wie Stadt-Pressesprecher Johannes Ehrlich erklärte, gehe das Ordnungsamt davon aus, dass die angegebene Bewohnerzahl „realistisch zur Größe des Hauses“ sei. Genaueres werde man sehen, wenn das Gebäude wieder betretbar und zu untersuchen sei. Die Häuser wirken äußerlich vernachlässigt, allerdings laufen an dem dritten derzeit Sanierungsarbeiten. So werden dort offenbar gerade neue Fenster eingesetzt.