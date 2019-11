Kriminalität Wieder Einbrecher in Schuhgeschäft an der Mendener Straße

Menden. Nur zwei Wochen nach dem letzten Einbruch sind wieder Einbrecher in ein Schuhgeschäft an der Mendener Straße eingestiegen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Einbrecher in Schuhgeschäft an der Mendener Straße

Erneut sind Einbrecher in ein Schuhgeschäft an der Mendener Straße eingestiegen. Nur 14 Tage nach dem letzten Einbruch war jetzt wieder der Tresor das Ziel der Einbrecher.

Laut Polizei zerstörten die Einbrecher in der Nacht zum Sonntag (24. November) ein Schaufenster und flexten auch den neuen Tresor auf, der nach dem ersten Diebstahl am 2. November aufgestellt wurde. Damals hatten sie nicht nur die Bareinnahmen aus dem Panzerschrank, sondern auch einige Schuhe aus den Regalen mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Menden: 02373/9099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!