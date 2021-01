Wetterexperte: 2020 wärmstes, zweitsonnigstes Jahr in Menden

Menden Kein Winter, erneut zu wenig Regen, rekordverdächtig viel Sonnenschein: Die Werte sind für Wetterexperten Peter Friedrich alarmierend.

Wetterexperte Peter Friedrich aus Menden blickt mit Sorge auf das Jahr 2020 zurück. Es war das wärmste Jahr in Menden seit Beginn seiner Wetteraufzeichnungen 1972. „Dies wäre eine spektakuläre Meldung“, kommentiert Friedrich. „In Zeiten der Klimakrise haben wir sie aber fast erwartet“, fügt der Mendener hinzu. Der Blick auf weitere Werte und Daten macht aber die Brisanz deutlich. „Wir befinden uns auf dem Weg in eine andere Lebenswelt“, lautet seine alarmierende Bilanz.

Temperatur: 2020 reiht sich in Rekordjahre des letzten Jahrzehnts ein

Die mittlere Jahrestemperatur in Menden betrug im vergangenen Jahr 11,7 °. Wie hoch dieser Wert tatsächlich ist, werde erst deutlich, wenn man ihn mit dem Jahresmittel einer der wärmsten deutschen Städte vergleicht, Freiburg, erklärt Wetterexperte Friedrich. Dort lag die mittlere Temperatur 1961 bis 1990 bei 10,4 ° und 1981 bis 2010 bei 11,4 °.

2020 reiht sich nach Peter Friedrichs Aufzeichnungen ein in die Rekordjahre des letzten Jahrzehnts: 2018 lag die mittlere Jahrestemperatur in Menden bei 11,6 °, 2019 bei 11,2 ° und 2014 bei 10,9 °. Das letzte deutlich zu kalte Jahr mit einer Mitteltemperatur von nur 8,4 ° liegt zehn Jahre zurück. „2010, das Jahr mit dem Traumwetter zur Fußballweltmeisterschaft, hatte zu Beginn und zum Ende sehr kalte Wintermonate und das letzte Mal Schnee an allen Weihnachtstagen“, erinnert Peter Friedrich. Der Temperaturrekord sei im Wesentlichen dem völlig ausgefallenen Winter geschuldet.

Wetterjahr 2020: Kein Winter, April sonnigster Monat, August deutlich zu warm

Zur Erinnerung gibt Peter Friedrich einen ganz kurzen Überblick über das Wetterjahr 2020:

Januar

Warm und trocken, kein Winter

Februar

Zweitwärmster Februar seit 1972, ausgesprochen regenreich (224 % des Normalniederschlags)

März

Warm und sehr sonnig. Ende März gab es den einzigen Kälteeinbruch des Winters (es war schon Frühling): Am 30. März hat Peter Friedrich ich die kälteste Nacht des Jahres registriert mit -4,6 °.

April

Mit 302 Sonnenstunden sonnigster Monat des Jahres, extrem trocken und sehr warm.

Mai

Sehr trocken und sonnig, nicht so warm.

Juni

Warm, ziemlich sonnig, normaler Niederschlag.

Juli

Etwas zu kühl, normaler Sonnenschein, aber zu trocken.

August

Deutlich zu warm, Hitzewelle vom 5. bis 16.August. Jahreshöchsttemperatur 34,9 ° am 8. August, sonnig, normaler Niederschlag.

September

Etwas zu warm, extrem sonnenscheinreich und .

Oktober

Normale Temperatur, zu nass und mit nur gut der Hälfte des normalen Sonnenscheins so trüb wie kein Oktober seit Betriebsbeginn der Hemeraner Wetterstation 2002.

November

Deutlich zu warm, und fast spektakulär sonnig (mehr als doppelt so viele Sonnenstunden wie normal).

Dezember

Zu warm, wenig Sonne, trotzdem viel zu trocken.

Sonnenscheindauer: 2020 das zweitsonnigste Jahr seit Messbeginn

2020 war nicht nur das wärmste Jahr, sondern auch das zweitsonnigste seit Messbeginn in Hemer 2002, bilanziert der Wetterexperte. Trotz der trüben Monate Oktober und Dezember schien die Sonne 2001 Stunden. Dieser Wert wurde nur 2018 mit 2135 Stunden übertroffen. Wie unglaublich hoch diese Werte für eine Stadt im Sauerland sind, werde bei den Vergleichswerten deutlich, erklärt Peter Friedrich. So liegt die mittlere Sonnenscheindauer in NRW 2020 bei 1756 Stunden, die mittlere Sonnenscheindauer in Deutschland bei 1901 Stunden (viertsonnigstes Jahr seit 1951). Der Durchschnittswert für die Wetterstation in Hemer seit 2002 liegt bei 1681 Stunden. Alle besonders hohen Werte betreffen die Jahre seit 2015.

Niederschlag: Wieder viel zu wenig Regen

Die traurigste Meldung für die Natur: Es fiel wieder viel zu wenig Regen. „Insgesamt habe ich 711 mm (= Liter je Quadratmeter) gemessen. Das sind 165 mm weniger als der Durchschnitt seit 1972“, rechnet Peter Friedrich aus. Viel Sonnenschein und hohe Temperatur sorgten für überdurchschnittliche Verdunstungsraten. Nach dem Dürrejahr 2018 (568 mm) und dem trockenen Jahr 2019 (764 mm) folgt nun das dritte Trockenjahr in Folge. „Das Ergebnis sehen wir in der noch verstärkten Dürre in den unteren Bodenschichten, den sehr niedrigen Füllhöhen der Ruhrtalsperren (61 Prozent, 14 Prozent weniger als vor einem Jahr), und der meist nur als Rinnsal fließenden Hönne“, schildert der Wetterexperte die Dürre-Folgen.

Fazit: Daten und Trends nicht nur kritisch, sondern alarmierend

So fällt Peter Friedrichs Fazit alarmierend aus: „Alle Daten und Trends sind nicht mehr nur kritisch, sie sind alarmierend. Wir befinden uns auf dem Weg in eine andere Lebenswelt. Noch finden wir vieles ganz angenehm: warme Sommer, viel Sonne und schöne und regenfreie Wochenenden. Doch das Drama schleicht sich an. Erstes Opfer bei uns sind die Fichten. Seit 200 Jahren großflächig im Sauerland heimisch, verschwinden sie bis auf die höheren Lagen des Rothaargebirges.“

