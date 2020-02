Wer zählt die Besucher beim Karnevalsumzug in Menden?

Menden. 17.000 Besucher säumten beim Karnevalsumzug die Straßen in der Mendener Innenstadt. Doch wer zählt die Menschen am Straßenrand überhaupt?

Trotz des miesen Wetters säumten auch in diesem Jahr wieder tausende Menschen die Straßen in der Innenstadt, um sich den Umzug der Mendener Karnevalsgesellschaft anzusehen. 17.000 Besucher wurden als offizielle Besucherzahl genannt. In den sozialen Medien wurde diese Zahl kontrovers diskutiert und hinterfragt – aber wie kommt so eine Zahl überhaupt zustande?

Ordnungsamt und Polizei begleiten den Zug und beobachten so auch die am Straßenrand stehenden Menschen. Anhand der Dichte der Besucher in den einzelnen Bereichen und einzelnen Zählungen wird die Zahl dann auf die gesamte Größe der Veranstaltungsfläche hochgerechnet.

Vergleichswerte werden herangezogen

Die Zahl bleibt also immer eine ungefähre, jedoch wird bei den Schätzungen auch auf die Expertise von erfahrenen Beamten zurückgegriffen. Zum Vergleich: Beim verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Mendener Herbsts 2017 wurden knapp 17.000 Personen von der Werbegemeinschaft gezählt. In den vergangenen Jahren waren rund 30.000 Menschen auf den Beinen, wenn der Karneval die Straßen in der Innenstadt fest in seiner Hand hatte – doch da war das Wetter auch deutlich besser als in diesem Jahr.