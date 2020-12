Weihnachtsgottesdienste in Menden und Balve: Ersatz-Programm

Menden/Balve Die Kirchen in Menden und Balve haben Weihnachtsgottesdienste mit Publikum abgesagt. Aber es gibt Online-Übertragungen. Alle Details!

Die Kirchengemeinden in Menden und Balve haben ihre Gottesdienste rund um Weihnachten (fast) komplett abgesagt. Nach der evangelischen Kirche entschied auch die katholische Kirche am Montag, kurzfristig bis 10. Januar auf alle Präsenzgottesdienste zu verzichten. Die Balver Katholiken zogen sogar erst am Mittwoch nach. Als Ersatz soll es nun Live-Übertragungen geben.

Katholische Kirche Menden

Der katholische Pastoralverbund bietet auf seinem Youtube-Kanal Messen aus der St.-Vincenz-Kirche an. Die Christmette beginnt an Heiligabend um 18 Uhr, am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es um 9.30 Uhr die Weihnachtsmesse. Auch für Samstag und Sonntag sind jeweils um 9.30 Uhr Live-Messen geplant. www.pv-menden.de

Evangelische Kirche Menden

Die evangelische Kirche bietet an Heiligabend bereits um 15 Uhr einen Live-Gottesdienst aus der Heilig-Geist-Kirche auf www.kirche-in-menden.de an.

Turmblasen und Glockengeläut

Das traditionelle Turmblasen mit mehreren tausend Zuhörern in der Mendener Innenstadt fällt zwar aus. Allerdings kommt die Veranstaltung in diesem Jahr digital in per Video ins Wohnzimmer. Auf www.wp.de/turmblasen geht Heiligabend um Punkt 16.45 Uhr ein Video mit einer Aufzeichnung des Programms online. Stadtverwaltung, Westfalenpost, Fanfarencorps Lendringsen, Kirchengemeinde und der Chorverband Hönne-Ruhr hatten den Film unter strenger Einhaltung der Corona-Bedingungen produziert. Ein gemeinsamer Höhepunkt soll das Läuten der Glocken aller Mendener Kirchen um 17 Uhr sein.

Katholische Kirche Balve

Auch der Balver Pastoralverbund sagt alle Präsenzgottesdienste ab, obwohl es am Dienstag noch nach einer anderen Entscheidung aussah. Stattdessen soll es nun um 16.30 Uhr einen Gottesdienst im Livestream auf www.pv-balve-hoennetal.de geben. Achtung: Der Gottesdienst wird anders als in Menden nicht gespeichert und ist später nicht mehr abrufbar. Zusätzlich soll zwischen 12 und 15 Uhr eine Art Wanderung mit acht Stationen rund um die St.-Blasius-Kirche stattfinden.

Evangelische Kirche Balve

Auch die evangelische Kirche in Balve verzichtet auf Präsenzgottedienste. Stattdessen ist an Heiligabend um 14 Uhr ein Live-Gottesdienst auf der Homepage der Kirche geplant: Dieser ist auf www.ev-kirche-balve.de zu sehen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden, Balve und Umgebung!