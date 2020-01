Weihnachtsbäume: Zweite Chance bei der Abfuhr in Menden

Die Abfuhrtermine für die Christbäume sind seit Wochen bekannt, und doch können sie im Alltag mal durchgehen. Gute Nachrichten für alle, die den Termin verbaselt haben: Es gibt eine zweite Chance.

Beispiel Platte Heide: Dort fand die offizielle Abfuhr der Weihnachtsbäume am Mittwoch statt. Am frühen Morgen säumten allerdings vergleichsweise wenige ausgemusterte Tannen die Straßenränder und Vorgärten. Anders am Donnerstag: Da lagen etliche Tannenbäume an den Straßen.

Keine Störungen bekannt

Hat die Abfuhr durch Lobbe nicht funktioniert? „Über Störungen ist mir nichts bekannt“, sagt Dieter Petereit, Betriebsleiter beim Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), auf Nachfrage der WP. Bekannt sei vielmehr, dass es in jedem Jahr Bürger gebe, die die Abfuhrtermine verpassen. „Deshalb fahren wir noch mal nach“, sagt Dieter Petereit. „Das machen wir in jedem Jahr so.“

Einen Anspruch allerdings haben die Bürger nicht, wenn dabei ihr Baum nicht entdeckt oder mitgenommen wird, betont Dieter Petereit. Und was können Bürger dann mit ihrem Bäumchen machen? „Zerkleinern und im Grünfall-Container oder beim Bringhof entsorgen“, sagt Petereit.

Im Rathaus melden

Parallel können sich Bürger auch im Rathaus melden, wie Sabrina Ziegler von der Stadtverwaltung erklärt. Die verschiedenen Reviere werden Samstag (Bezirk 1 und 2; Bereich Heimkerweg, Bösperde, Halingen, Holzen, Leitmecke bis Westtangente, Obsthof, Ostsümmern, Platte Heide, Barge, Innenstadt, Lahrfeld, Schwitten) beziehungsweise nächste Woche Dienstag oder Mittwoch (Bezirk 3; Asbeck, Horlecke, Hüingsen, Lendringsen, Lürbke, Oberrödinghausen, Oesbern, Rauherfeld) erneut angesteuert. Betroffene können sich melden bei Marion Menke, 02373/ 9031457.