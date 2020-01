Menden An der Kolpingstraße seit 47 Jahren

Seit 47 Jahren sitzt die Polizei Menden als Mieter an ihrem Standort an der Kolpingstraße.

Die Mendener Wache ist heute direktionsübergreifend ein Arbeitsplatz für etwa 60 Menschen. Insgesamt umfasst die Fläche im aktuellen Gebäude 1200 Quadratmeter.

Zellen soll es an einem neuen Standort in Menden nicht mehr geben. Zum einen ist das neue Zentralgewahrsam in Iserlohn fertig, doch auch zuvor wurden die Polizeizellen an der Kolpingstraße nicht mehr genutzt – auch, weil dann rund um die Uhr immer mindestens zwei Beamte auf der Wache anwesend sein müssten.