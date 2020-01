Von Wickede nach Menden: 54-Jährige eröffnet neues Geschäft

An der schwarz gestrichenen Wand hängt ein großes Bild der Mendener Künstlerin Claudia Mölle. Daneben zahlreiche Regale, in denen die verschiedensten Deko-Artikel stehen. Von Duftkerzen, über Vasen, bis hin zu einem kleinen Eiffelturm, der als Schmuckständer dient. Nicola Telgenbüscher-Hennemann steht in ihrem neuen Geschäft „Schönes Wohnen Home“.

Die 54-Jährige kommt aus Wickede und hat im Dezember vergangenen Jahres in Menden eröffnet. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt sie. Denn Räume gestalten durch das Verrücken von Möbeln, das Streichen von Wänden oder Dekorieren macht sie schon ihr ganzes Leben. „Manchmal kommt mein Mann nach Hause und dann sage ich spontan, dass ich die Küche jetzt schwarz streichen möchte“, erzählt sie und lacht. Anders als vielleicht erwartet, antworte ihr Ehemann dann: „Dann lass mich noch eben alles abkleben.“ – „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Nicola Telgenbüscher-Hennemann.

Artikel nach eigenem Geschmack

Das Angebot ist groß: Nicola Telgenbüscher-Hennemann liebt das skandinavische Design, weshalb auch viele ihrer Artikel aus den Ländern stammen. „Ich bin einfach ein Fan von von diesem minimalistischen, speziellen Design und der natürlichen Eleganz.“ Sie fahre regelmäßig in Nachbarländer wie Dänemark, und lasse sich dort von den verschiedensten Trends inspirieren. Aber auch Messen und Ausstellungen gehören zum Alltag. „Demnächst bin ich in Frankfurt auf der Ambiente-Messe“, erzählt die 54-Jährige.

Das Besondere an ihrem Geschäft sei: Sie verkaufe nur Artikel, die sie sich auch selbst ins Haus stellen würde. Die Wickederin sagt, sie liebe jedes einzelne Stück, das es bei ihr im Laden zu kaufen gibt. „Natürlich gibt es auch manchmal spezielle Kundenwünsche, die versuche ich dann selbstverständlich auch umzusetzen.“ Auch zuhause macht die 54-Jährige alles selbst. „Manchmal habe ich eine Art kreativen Schlaf und wache mit neuen Ideen auf.“ Dann komme es schon mal vor, dass sie nach dem Aufstehen direkt beginnt alles umzustellen oder die Wände mit neuen Farben zu versehen.

Drei Wochen Renovierungsarbeiten

Dass es im Endeffekt so schnell mit dem eigenen Geschäft geht, hätte auch Nicola Telgenbüscher-Hennemann nicht gedacht. Ursprünglich war sie auf der Suche nach einer Scheune, die sie in ein Möbel- und Dekorationsgeschäft mit kleiner Werkstatt umbauen wollte. Doch das erwies sich als schwierig.

Das Angebot ist groß: Vasen, Kissen, Schmuckständer, Kerzen und vieles mehr. Foto: Sophie Beckmann

„Es war eigentlich Zufall“, sagt sie. Sie sei auf der Fröndenberger Straße unterwegs gewesen, sagt die Wickederin, als sie das leerstehende Ladenlokal entdeckte. Der Standort habe ihr direkt gut gefallen, vor allem wegen der vielen Parkmöglichkeiten. „So müssen Kunden nicht mit schweren Kartons oder Vasen weit zum Auto laufen.“

Drei Wochen hat sie das Ladenlokal auf Vordermann gebracht; und das lässt sich sehen. Seitdem verzeichnet die 54-Jährige ausschließlich Positives. „Ich freue mich jeden Tag aufs Neue hierhin zu kommen.“ Nach über 30 Jahren in der Selbstständigkeit hat sie viele Erfahrungen gesammelt, erzählt sie. Deshalb auch die eher ungewöhnlichen Öffnungszeiten. Lediglich von Mittwoch bis Samstag können Kunden zu ihr ins Geschäft kommen. Mittwochs bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr. „Ich finde, dass montags der Alltagsstress beginnt; und morgens ist für die meisten die Zeit, in der sie Lebensmittel einkaufen gehen. Da denkt keiner an neue Vasen.“ In ihren Augen sei man erst ab Mitte der Woche für die schönen Dinge bereit.

Claudia Mölle ist begeistert

Kurz nach Eröffnung bekam Nicola Telgenbüscher-Hennemann „hohen Besuch“. Die Mendener Künstlerin Claudia Mölle spazierte in ihren Laden an der Fröndenberger Straße. „Sie war so begeistert und fragte, ob sie einige ihrer Bilder hier aufhängen darf, ich sagte natürlich direkt ja“, erzählt die 54-Jährige freudig. Es freue sie immer wieder, wenn sie positive Rückmeldungen bekommt. Daran merke sie, dass sie etwas richtig macht und das macht sie stolz.

Mehrere Bilder hängen nun von der Mendener Künstlerin in dem kleinen Geschäftchen. Passend zum restlichen Design sind auch die Bilder von Mölle in den Farben Schwarz, Weiß und Grau gehalten. „Ich habe gerne Farben aus einer Reihe der Farbpalette, das sorgt in meinen Augen für Harmonie“, sagt die Inhaberin. Zwischen den eher gräulichen Vasen, Kissen und Co. verbirgt sich aber auch ein Regal, das mit flieder- und rosafarbenen Duftkerzen, Tee- und Windlichtern das ganze Geschäft warm erleuchtet.

Plan: Online-Versand

Die Wickederin hat eine Website und ist auch auf den sozialen Plattformen Instagram und Facebook aktiv. Wenn „Schöner Wohnen Home“ weiterhin so gut anläuft, wünsche sie sich zukünftig einen Online-Shop. „So sollen die Kunden direkt über Instagram und Facebook meine Artikel kaufen können“, sagt sie. Und auch in Sachen Dekoration gibt es noch einiges zu tun. Die 54-Jährige will als nächstes ihr Geschäft von außen hübsch herrichten und hofft, dass dann noch mehr Menschen auf sie aufmerksam werden.

