Halinger Schützen: In diesem Jahr ist alles anders

Am 23. Mai wäre es eigentlich soweit: Die Schützenfestsaison 2020 beginnt in Halingen. Dann heißt es wieder: „Hemd und Hose sind gebügelt, die Schuhe sind geputzt, und alle Orden an der Schützenjacke sind poliert. Los geht es, angetreten und abmarschiert.“ In diesem Jahr aber ist alles anders.

„Was wäre das wieder für ein Fest gewesen, denn auch in diesem Jahr hätten wir neben allen amtierenden Majestäten auch einige Ehrengäste begrüßen können“, heißt es aus dem Bürgerschützenverein Halingen. Erwartet worden wären:

die Königin 1955-1956 von Josef Kissing † – Grete Kissing geb. Kaubrügger,

das Königspaar 1960-1961: Gerd Köhler und Ingeborg Wiesemann,

der König 1980-1981: Franz Bordy,

die Königin 1995-1996 von Ferdinand Nölle † – Ursula Schulz.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2020 wurden Paul Poth, Jan Philipp Köhler, Simon Wiemann und Tim Granitza zum Oberfähnrich befördert.

Halinger Jungschützenpaar 2019 Leon Wendel und Joelle Schmidt Foto: BSV Halingen

Auch wenn in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann: Viele Menschen, die sich sich Jahr für Jahr auf den Besuch auf dem Festplatz und unter der Vogelstange freuen, denken an diesem Wochenende ganz besonders an die Halinger Schützen – und schicken ihre Grüße an den Verein mit seinem amtierende Königspaar Tobias Wilmes und Linda Riske und das Jungschützenkönigspaar Leon Wendel und Joelle Schmidt.

Bis nächstes Jahr!

Der BSV Halingen grüßt seine große Schützenfamilie: „Wir, der Vorstand des BSV-Halingen, hofft Sie und Euch alle gesund im nächsten Jahr zu begrüßen. Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie alle gesund, damit wir im Jahr 2021 ein ausgelassenes und fröhliches Jubiläums-Schützenfest und ein Kreisschützenfest in Halingen feiern können!“

