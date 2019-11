Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Geduld und Kleber für jedes Haus

7.500 Arbeitsstunden hat Ulrich Ostermann mittlerweile in seine Krippenlandschaft gesteckt. Die meiste Zeit nimmt dabei nicht der Aufbau oder das Bauen in Anspruch. „Dazu kommt noch die Planung, die Recherche, das Ausmessen der Häuser und Umrechnen in den richtigen Maßstab sowie das Beschaffen der Materialien“, zählt er auf.

1:20 In dem Maßstab baut Ostermann die Häuser aus der Lürbke nach. „Nur ein Haus ist etwas kleiner“, verrät er. „Das hätte sonst nicht an seine vorbestimmte Stelle gepasst.“

85 Prozent der Lürbker Heimatkrippe hat der Lürbker selbst gemacht. Die Helfer, die dem 67-Jährigen bei der Krippe unter die Arme gegriffen haben, hat er in einer kleinen Sternentafel über der Tür verewigt. Darunter auch sein Bruder. „Der ist selber Tüftler“, sagt Ostermann. „Er hat mir zum Beispiel einen Schleifstein und eine Wannemühle im richtigen Maßstab gebaut.“

300 bis 600 Arbeitsstunden stecken laut Ostermann in jedem Haus. Die Fachwerkhäuser sind keine fertigen Platten, sondern aus Sperrholz zusammengezimmert und die Zwischenräume mit Gips verputzt.

15.000 Dachschindeln zieren die Dächer der Krippenlandschaft. „Die habe ich alle einzeln angeklebt, genau wie die Ziegelsteine.“ Durchs Internet habe er einen Bauer in der Eifel gefunden, der ihm diese in der richtigen Größe herstellt.

20 Quadratmeter groß ist der Raum, in dem die Heimatkrippe steht. Durch ein großes Fenster können Vorbeiwandernde ein Stillleben der Lürbke betrachten, wie es zwischen 1152 und 1960 ausgesehen haben könnte – und ausgesehen hat. An bestimmten Tagen kann die Heimatkrippe auch betreten werden. Dann erzählt Ostermann die Geschichten, die sich hinter manchen Situationen und Figuren verbergen.