Vermisste Katze in Menden hat möglicherweise neues Zuhause

Katzen sind eigensinnige Tiere. Dass Freigänger gerne auch mal für ein oder zwei Tage verschwinden, kennen sicherlich viele Katzenbesitzer. Jessica Höchters Nala kehrt nun allerdings schon seit Wochen nicht nach Hause zurück. Genug Sichtungen von der bengalisches Katze gibt es, gefangen hat sie bislang allerdings keiner.

Anfang Oktober kehrt Höchters Katze Nala nicht von ihrem Freigang in der Kleiberstraße in Lendringsen zurück. Die 1,5 Jahre alte Britisch Kurzhaar wurde bereits mehrfach an der Balverstraße in Höher der Kreuzung Richtung Huckenohlstadion gesehen. „Normalerweise bewegen sich weibliche Katzen nicht weiter als einen Kilometer von ihrem Zuhause fort“, erzählt Höchter. Sie vermutet, dass die Katze mit dem Bus oder einem Paketboten mitgereist ist.

Schon oft gesichtet worden

Jessica Höchter sucht seit Oktober verzweifelt nach ihrer Katze Nala. Foto: Jessica Höchter / Privat

Höchter meldete ihre Nala beim Tierregister Tasso und bei der Tierhilfe Menden als vermisst. „Wir haben Plakate im Bereich der Balverstraße aufgehängt, 1700 Flugzettel in sämtliche Haushalte in diesem Umfeld sowie an die ortsansässigen Tierärzte verteilt.“ Die Katzenbesitzerin ist verzweifelt.

„Es kamen viele Reaktionen über Sichtungen, aber es ist so schwierig, eine Katze nach einer Benachrichtigung einzufangen. Bis man vor Ort ist, vergeht Zeit, in der das Tier leider nicht an Ort und Stelle bleibt.“

Sie hofft darauf, dass sich ein Mendener ein Herz fasst, ihre Katze anlockt, einfängt und einsperrt, bis sie vorbeikommt. „Wir haben im Sichtungsbereich sogar eine Lebendfalle mit Futter und eine Kamera aufgestellt“, erzählt sie. Drei bis vier Mal täglich würde sie rausfahren und schauen, ob eine – im besten Fall ihre – Katze in der Falle sitzt.

Lebendfalle keinen Erfolg

Die Lebendfalle hat sie von der Tierhilfe Menden ausgeliehen bekommen. „Die steht momentan auf einem Privatgrundstück nach Absprache mit dem Besitzer.“ Auch gefilmt worden sei Nala schon öfters, allerdings habe sie die Falle bei ihren unregelmäßigen Besuchen bislang mit Missachtung gestraft. „Ich vermute, sie hat keinen Hunger.“

Dass sie nur unregelmäßig dort vorbeischaue, sei ebenfalls katzenuntypisch. „Die haben eigentlich ein festes Revier. Nala müsste dort regelmäßig vorbeikommen.“ Da sie auf Bildern und Videos sehr gepflegt aussieht, befürchtet Jessica Höchter mittlerweile, dass ihre Katze ein neues Zuhause hat. Es komme durchaus vor, dass manche Menschen eine zugelaufene Katze nicht melden, sondern irgendwann einfachh als ihre eigene ansehen.

„Viele Menschen meinen es gerade jetzt in der kalten Jahreszeit gut und füttern die Tiere, weil sie sich Sorgen machen, dass diese verhungern. Oder geben ihnen einen warmen Platz zum Schlafen. Nur leider ist es für uns unmöglich, Nala einzufangen, wenn sie keinen Hunger hat und gut gefüttert wird.“ Sie hofft nun verzweifelt darauf, über die sozialen Medien oder die Zeitung die Menschen zu erreichen. „Ich will nur meine Katze zurück.“

Die Britisch Kurzhaar ist gechippt und geimpft. Sie ist kastriert. Wer sie sichtet oder es gar schafft, sie einzufangen, meldet sich bitte bei Jessica Höchter unter .