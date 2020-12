Turmblasen in Menden: Zwei Männer mit Herz für die Tradition

Stefan Cosack (64) und Raphael Westermann (24) (von links) vor dem Alten Rathaus sind in diesem Jahr die Turmbläser. Für Raphael Westermann ist es ausgerechnet in dieser besonderen Situation eine Premiere.

Menden 2020 findet das Turmblasen in Menden Heiligabend digital statt. Stefan Cosack und Raphael Westermann sind die Männer an der Trompete.

Ausgerechnet bei der Premiere! Raphael Westermann hätte eigentlich an Heiligabend ganz oben auf dem Kirchturm von St. Vincenz gestanden. Für den 24-Jährigen wäre es der erste Auftritt als Turmbläser gewesen. Die Aussichten auf Ausblick auf Menden muss er sich fürs kommende Jahr aufheben. Wegen Corona geht’s nicht auf den Balkon.

Stattdessen findet das Turmblasen zum ersten Mal in seiner knapp 100-jährigen Geschichte komplette digital statt und kommt als Video über das Internet ins heimische Wohnzimmer. Raphael Westermann und Stefan Cosack vom Fanfarencorps Kolping Lendringsen sind bei den Aufzeichnungen für das Video nur zu zweit. Normalerweise stehen sie zu fünft auf dem Balkon von St. Vincenz, drei Trompeter und zwei Posaunen. Das geht dieses Mal selbst für die Aufzeichnung „am Boden“ nicht. Wegen der Corona-Beschränkungen müssen sie mit weitem Abstand spielen.

Fanfarencorps Kolping Lendringsen zum dritten Mal als Turmbläser dabei

„Das ist normalerweise ein imposanter Anblick, wenn man da oben steht“, sagt Cosack. Der 60-Jährige ist ein wenig stolz, dass seine Lendringser Bläser seit drei Jahren diese zentrale Rolle im Stadtgeschehen spielen (vorher musizierten andere Gruppen). Er spielt selbst seit mehr als 50 Jahren Trompete. Der 24-jährige Raphael Westermann ist schon seit 16 Jahren dabei. Wenn’s ums Musizieren geht, sagt er ganz cool: „Man muss abliefern.“

Das ist für die Aufzeichnung fast schwieriger als oben auf dem Turm. Denn in diesem Jahr sind die begeisterten Hobby-Musiker vergleichsweise aus der Puste. „Das wöchentliche Üben entfällt“, sagt Cosack. Klar, jeder übe ein wenig für sich. Aber Blasmusik ist neben dem spielerischen Können auch Konditionssache. Kleinere Misstöne in der Aufzeichnung seien deshalb ausdrücklich verziehen, denn die Musiker spielen quasi live. Für weitere Wiederholungen fehlte die Puste. Und außerdem sollte das in der Innenstadt weit vernehmbare Trompeten auf dem Marktplatz ja nicht noch Publikum anlocken. Menschenansammlungen, das wissen alle, braucht es an diesem Weihnachtsfest ja nicht.

Musiker spielt einfach vor der eigenen Haustür

Stefan Cosack wird den Jahresabschluss der Schützen in der Vincenz-Kirche vermissen. Der Auftakt zur Karnevalssession fiel bereits aus. Und auch das gemeinschaftliche Musizieren in der Nachbarschaft muss in diesem Jahr dran glauben. Aber eines will sich Stephan Cosack an Weihnachten nicht nehmen lassen: „Ich werde mich einfach vor die Haustür stellen und blasen.“

Das Video vom Turmblasen gibt es Heiligabend ab 16.45 Uhr auf www.wp.de/turmblasen zu sehen.

