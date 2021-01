Toter bei Brand in Menden: Ermittlungen eingestellt

Der Mann starb in der Dachgeschoss-Wohnung des Hauses an der Fröndenberger Straße in Menden.

Menden Nach einem Brand mit einem Toten hat die Polizei jetzt die Ermittlungen eingestellt. Die Polizei erklärt, warum Details keine Rolle mehr spielen.

Nach einem großen Brand an der Fröndenberger Straße in Menden hat die Polizei jetzt die Ermittlungen eingestellt. Der genaue Todeszeitpunkt des Verstorbenen spiele keine Rolle mehr. Man müsse von einem tragischen Unglücksfall ausgehen.

"Das war eine äußerst tragische Verkettung von Umständen", erklärt Polizeisprecher Christoph Hüls. Bei dem Feuer war ein 80-Jähriger ums Leben gekommen. Gleichzeitig gilt eine Kerze als Auslöser für den Brand.

Ausbruch des Brandes und internistischer Notfall liegen nah beieinander

Es lasse sich nicht mehr aufklären, ob der Mann wegen des internistischen Notfalls die Kontrolle über die Kerze verloren habe oder ob der internistische Notfall eine Folge des Brandes gewesen sei, etwa wegen des heftigen Schreckens.

Für die Polizei lasse sich festhalten, dass beide Ereignisse sehr zeitnah beieinander gelegen hätten, erklärt Hüls. "Der Mann hat zumindest noch Qualm eingeatmet." Weitere Details seien aber aus polizeilicher Sicht nicht mehr relevant, da man sicher nicht von der Schuld eines Dritten ausgehen müsse. "Das war eine tragische Ereigniskette, die sich so nicht mehr auseinandernehmen lässt."

80-Jähriger stirbt in Dachgeschosswohnung

Der 80-Jährige war am 11. Dezember in der Dachgeschosswohnung eines Hauses an der Fröndenberger Straße ums Leben gekommen. Auch Ersthelfer hatten noch versucht, in den Dachgeschossbereich vorzudringen, um den Mann zu retten. Wegen des dichten Rauchs hatten sie jedoch keine Chance. Für den Senior kam jede Hilfe zu spät. Der Schaden am Gebäude liegt im sechsstelligen Bereich.

