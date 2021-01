Top-Absolventen können an Mendener Arche Noah spenden

Menden/Düsseldorf Rund 1300 Schüler haben einen Abschluss mit der Note 1,0 gemacht. Gutschein oder Spende? Die Entscheidung liegt bei den Absolventen selbst.

Schülerinnen und Schüler, die in 2020 ihren Schulabschluss mit der Note 1,0 gemacht haben, können zwischen einem Büchergutschein oder eine Spende an eins von zwei zur Auswahl stehenden Projekten entscheiden. Eins der beiden Projekten stammt von Mendener Förderverein Arche Noah und soll Kindern und Jugendlichen ein nachhaltiges Umwelt- und Naturbewusstsein vermitteln.

In 2020 haben rund 1300 Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen ihren Abschluss mit der Note 1,0 (sehr gut) gemacht. Die Schüler erhalten für ihre Leistung nicht nur ein persönliches Gratulationsschreiben vom Ministerpräsidenten Armin Laschet, sondern auch einen Büchergutschein im Wert von 20 Euro. Alternativ können die Absolventen diesen Betrag an eins von zwei genannten Projekten spenden.

Tier- und Pflanzenwelt

Der Förderverein Wasser und Naturschutz Arche Noah hat es sich in seinem Projekt zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen mehr Wissen zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit zu vermittelt. Im Naturschutzzentrum des Vereins in Menden kümmern sich Ehrenamtlichen um heimische Pflanzen und Biotope. Alle Interessierten können sich direkt vor Ort über die Tier- und Pflanzenwelt informieren und erhalten so einen Einblick in das Zusammenspiel der verschiedenen Ökosysteme.

Das zweite Projekt beinhaltet die Spende an die Stiftung Regentropfen, die junge Menschen in Ghana dabei unterstützt, ein eigenständiges Leben zu führen.

