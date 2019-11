Polizei Täter zertrümmert in Menden an fünf Autos Seitenscheiben

Menden. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch mindestens fünf Beifahrerscheiben von geparkten Fahrzeugen zertrümmert. Nur in einem Fall wurde etwas gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend,19 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.50 Uhr.

Betroffen sind: ein schwarzer Passat an der Zeppelinstraße, ein weißer Caddy an der Werler Straße, ein silberner Fiesta an der Fröndenberger Straße, ein grauer Corsa am Hofeskamp und ein weißer Astra am Alten Bösperder Weg.

Die Polizei bittet um Hinweise unter .