Menden. Wieder haben unbekannte Täter brachial versucht, im Mendener Stadtgebiet in ein Geschäft einzubrechen – diesmal traf es eine Apotheke.

Täter-Duo schlägt in Menden Apotheken-Schaufenster ein

Zwei Männer haben am Samstag kurz nach Mitternacht die Schaufensterscheibe einer Apotheke an der Unnaer Straße eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete das Werk der beiden Täter und informierte die Polizei – allerdings erst, als er eine gute Viertelstunde später auf eine Polizeistreife traf. Damit hatten die Täter genügend Vorsprung: Die Nahbereichsfahndung blieb allerdings ergebnislos.

Zuletzt hatte es mehrfach ähnliche Delikte gegeben. So waren in den letzten Wochen auf der Hauptstraße die Schaufenster einer Parfümerie und eines Handy-Anbieters eingeschlagen worden.

Dienstag, 10. Dezember, 2.20 Uhr nachts: Einbrecher werfen einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts an der Lendringser Hauptstraße. Die Scheibe erweist sich aber als erstaunlich stabil. Den Gullydeckel haben die Täter, laut Zeugen drei jüngere Männer, zuvor auf einem Parkplatz an der Otto-Weingarten-Straße (ehemals Ina-Seidel-Straße) ausgehoben. Der Sachschaden ist vierstellig.

Sonntag, 24. November, nachts: Nur zwei Wochen nach dem letzten Einbruch steigen Täter erneut in ein Schuhgeschäft an der Mendener Straße ein, wieder ist der Tresor das Ziel. Laut Polizei zerstörten die Einbrecher ein Schaufenster und flexten auch den neuen Geldschrank auf, der nach dem ersten Diebstahl am 2. November aufgestellt wurde. Damals hatten sie nicht nur die Bareinnahmen aus dem Panzerschrank, sondern auch einige Schuhe aus den Regalen mitgenommen. Die Polizei kann die Täter auch hier bis heute nicht ermitteln. Dieser Fall ist laut Polizeisprecher Christoph Hüls allerdings deutlich gravierender zu bewerten als die nachfolgenden mutmaßlichen Vandalismusfälle. „Auch wenn es da ebenfalls Scherben gegeben hat: Das ist eindeutig ein Einbruchsdelikt.“