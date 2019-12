Menden. Ismail Hussein ist gebürtiger Syrer und hat seinen Imbiss „Damaskus“ in Mendens Innenstadt eröffnet. Viel Zeit zum Renovieren gab es nicht.

Syrischer Imbiss „Damaskus“ hat in Menden eröffnet

Von Shawarma über russischen Salat bis hin zu einer klassischen Pommes mit Mayo – das alles steht auf der Speisekarte im neuen syrischen Imbiss „Damaskus“. Inhaber Ismail Hussein hat heute eröffnet.

Gemeinsam mit vielen Freunden und Verwandten gab es heute Morgen die letzten Feinschliffe. Dann wurden die blauen Folien von den Fenstern des Restaurants entfernt und es konnte losgehen. Passend zur Mittagszeit hat Hussein eröffnet. Und auch vier Stunden nach der Eröffnung war es noch so voll in dem Imbiss, dass ein paar Hungrige draußen warten mussten. Selbstverständlich gibt es in dem Imbiss auch genügend Sitzmöglichkeiten.

„Damaskus“ hat spezielle Bedeutung

Direkt in der Hauptstraße in der Innenstadt schwingt Ismail Hussein den Dönerspieß. Alle Gerichte sind selbstgemacht. Der gebürtige Syrer hat erst vor Kurzem angefangen zu renovieren (WP berichtete). Innerhalb weniger Wochen hat er ein Restaurant mit syrischem Flair gezaubert und freut sich auf die kommende Zeit.

Den Namen „Damaskus“ hat Hussein ganz bewusst gewählt, denn er kommt aus Syriens Hauptstadt. Der letzte syrische Imbiss konnte sich nicht lange in Mendens Innenstadt halten, Hussein und seine Familie hoffen, dass es mit ihrem Geschäft besser laufen wird.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!