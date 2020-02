Super Bowl LIV: Chicken Wings am Großbildschirm

Am Sonntag ist es so weit: Der 54. Super Bowl steigt in Florida. Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers dürfen im Endspiel der National Football League zeigen, was sie können. Auch hierzulande hat das große Sportereignis mittlerweile zahllose Fans gewonnen – viele lassen sich das große Football-Spektakel nicht entgehen.

Linebacker Mark Nzeocha aus Deutschland in Aktion während einer Trainingseinheit vor dem Super Bowl. Er will in diesem Jahr mit den 49ers den Super Bowl holen. Foto: Wilfredo Lee / dpa

Das Glück, den Super Bowl live im Stadion zu erleben, haben aber wohl die wenigsten. Wie der perfekte eigene Super-Bowl-Abend aussehen kann, verraten Sebastian Meisterjahn und Joshua Krutzki.

Meisterjahn organisiert zum Spiel der Spiele in diesem Jahr mit Freunden zum siebten Mal eine eigene Party. Krutzki spielt bei den Iserlohn Titans selbst American Football – er verbringt die Nacht im Wohnzimmer vor dem Fernseher.

Beer-Pong-Turnier vor dem Kick-off

Sebastian Meisterjahn und seine Freunde haben in den vergangenen Jahren verschiedene Vereinsheime für ihre Party gemietet – diesmal zelebrieren sie den Super Bowl in der Schützenhalle auf der Hohenheide in Fröndenberg.

Vor sieben Jahren haben sie zum ersten Mal mit etwa zehn Leuten das Event verfolgt, 2019 waren es sogar um die 30 Mann. „Diesmal sind wir an die 20“, erklärt Meisterjahn. Schon um 19 Uhr treffen sie sich – vorm Kick-off um 0.30 Uhr muss schließlich noch das Beer-Pong-Turnier stattfinden. Für Meisterjahn ist klar: „Es ist schwierig, den Super Bowl allein zuhause zu gucken und die ganze Nacht wach zu bleiben.“ Also Party!

Amerikanisches Bier – oder doch lieber deutsches?

Für die richtige Atmosphäre decken sich die Männer mit allem ein, was das amerikanische Herz begehrt: Hotdogs, Hamburger und Chicken Wings dürfen nicht fehlen. „So richtig klischeebehaftet“, lacht Meisterjahn.

Er erklärt schmunzelnd: „Früher haben wir auch noch amerikanisches Bier gehabt. Das haben wir aber relativ schnell sein lassen und wieder unseres genommen.“

Wachmacher Eiskaffee

Joshua Krutzki hält sich ebenfalls ans Klischee: „Ich gehe abends mit meiner Familie amerikanisch essen – und dann wird die Nacht durchgemacht.“ Um das ganze Spiel mitzuerleben, rät er dazu, ordentlich vorzuschlafen. „Man sollte auch nicht zu früh trinken und essen, dann bekommt man schnell ein Tief“, erklärt er.

Ein guter Zeitvertreib bis zum Spielbeginn sei der Vorbericht. Und falls alle Stricke reißen und die Augen zuzufallen drohen: „Man kann sich vorher schon mal einen Eiskaffee vorbereiten – mit viel Koffein!“ Meisterjahn ist da der gleichen Meinung: „Lecker Essen, lecker Getränke und ein sehr großer Fernseher. Dann läuft’s.“

Ohne gute Freunde geht nichts

Aber das A und O für den perfekten Abend ist natürlich die Gesellschaft, da sind sich die beiden Footballfans einig: „Leute, die Stimmung machen, sind wichtig“, weiß Krutzki. „Alleine schläft man ein“, sagt auch Meisterjahn.

Für das traditionelle Super-Bowl-Gucken nimmt er sich montags auch frei. „Das ist der einzige Tag, den mein Kollege und ich gleichzeitig freihaben dürfen“, stellt er lachend fest.

Super Bowl lässt europäischen Sport alt aussehen

Für ihn lohnt sich der Aufwand jedes Jahr aufs Neue: „Das ganze Event ist spannend – der Sport, das Drumherum, die Hymne, die Halbzeitshow.“

Krutzki bringt es auf den Punkt: „Allein schon wegen des ganzen Spektakels lohnt es sich zu gucken. Das ist ein ganz anderes Aufgebot als zum Beispiel bei Champions-League-Finals, die ja prinzipiell ähnlich bedeutend sind. Da geht’s wild her.“

Genau dank dieser Härte betreibt Krutzki den Sport auch selbst: „Für mich ist das eine Art Ablassventil“, erklärt der 17-Jährige. „Und der Teamgeist ist wichtig. Man motiviert sich gegenseitig, hier gilt: Jeder für jeden!“

Wer gewinnt: Chiefs oder 49ers?

Patrick Mahomes ist Quarterback der Kansas City Chiefs. Kann er Sonntagnacht den Super Bowl holen? Foto: Brynn Anderson / dpa

Meisterjahn sieht das Spiel neutral: „Ich bin einfach für ein schönes Spiel. Aber ich glaube, dass Kansas City gewinnen wird. Die haben mit Mahomes den besseren Quarterback.“

Krutzki sieht das anders. Er glaubt an die San Francisco 49ers: „Ich denke, die werden 24 zu 17 gewinnen.“ Sein Tipp ist präzise. „Das wird ein knappes Ding. Ich tippe, dass es kurz vor Schluss 17:17 steht. Und dann machen die 49ers am Ende den richtigen Stoß.“

Wer auch immer am frühen Morgen als Sieger des 54. Super Bowls dastehen wird – das Gucken dürfte sich lohnen. Also heißt es für Sonntagnacht: Chicken Wings oder Pizza besorgen, ordentlich vorschlafen – dann kann das Sport-Spektakel des Jahres kommen!