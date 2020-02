Gebete für Lia Suche nach Lia in Menden: Menschen bangen um vermisstes Kind

Menden. Menschen in Menden sind zutiefst vom Schicksal der vermissten Lia berührt. Aber auch in der Nacht zu Dienstag fehlte jede Spur von dem Mädchen.

Das Schicksal der kleinen Lia beschäftigt die Menschen in Menden so intensiv wie selten ein Ereignis in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Mehr als tausend Menschen suchten am Wochenende nach dem Mädchen. Und tausende weitere bangten Zuhause mit. Doch auch am Montag blieb die Suche nach dem vermissten Kind ohne Erfolg.

Das Mädchen ist auch in der Nacht zu Dienstag nicht gefunden worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Polizei hatte in der Nacht mit den normal besetzten Streifendiensten weiter nach dem Mädchen gesucht. Tagsüber soll die Suche wieder ausgeweitet werden, hieß es.

Suche nach Lia: Menschen in Menden bangen um das Kind

Kaum ein Gespräch am Wochenende und am Montag, in dem Lia nicht erwähnt wird. Ein ähnliches Bild auch in den sozialen Netzwerken – auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Im Mittelpunkt immer der Herzenswunsch, Lia möge sich einfach versteckt haben und wohlbehalten wieder auftauchen.

Lia (10) aus Menden wird vermisst. Foto: Polizei MK

Der Gedanke, das Schlimmste könnte eintreten – undenkbar. Unerträglich. Bei vielen Menschen dominiert das Gefühl: Alles ist besser, als nichts zu tun. Viele drücken ihre Angst und ihr Mitgefühl auch in den verschiedenen Mendener Facebook-Gruppen aus.

Aufruf zum gemeinsamen Beten für das vermisste Kind

Der Vorschlag einer Mendenerin auf Facebook, gemeinsam für Lia zu beten, stößt auf riesige Resonanz. „Ich habe auch Montagabend für Lia gebetet, dass sie gesund wieder gefunden wird“ schreibt ein User. Auch ein Treffen zu einem Gebet oder der gemeinsame Weg mit einer Lichterkette durch die Stadt sind angedacht, Einzelheiten stehen noch nicht fest.

In allen Messen im Pastoralverbund Menden werde derzeit für Lia gebetet, erklärt Pfarrer Jürgen Senkbeil, Leiter des Pastoralverbundes, auf Nachfrage der Westfalenpost: „Klar machen wir das, das ist selbstverständlich.“

Pastor: „Jeder versucht auf seine Weise, etwas Gutes zu tun“

Im Moment sei Menden „so aufgewühlt, dass jeder auf seine Weise versucht, mit allen Mitteln etwas Gutes zu tun“, sagt auch Pastor Uwe Knäpper vom Katholischen Pastoralverbund Menden. Für ihn als Pastor sei es ohnehin selbstverständlich, ein solches Geschehen auch in der Messe zu erwähnen. So wie für viele Mendener gilt auch für Pastor Knäpper: „Solange das Mädchen nicht tot gefunden wird, gibt es Hoffnung.“

Die Brücke am Abtissenkamp ist abgesperrt. Polizei und Feuerwehr überprüfen einen verdächtigen Fund in der Hönne. Foto: Thomas Hagemann

Warum Lias Verschwinden derart stark (fast) alle Mendener anrührt, die vom Verschwinden der Zehnjährigen hören? „Lia ist ein Kind. Und als Kind mit einer Behinderung gilt ihr noch mal besondere Sorge“, erklärt Pfarrer Jürgen Senkbeil. „Und wenn man sich dann vorstellt, dass sie barfuß und im Schlafanzug nach draußen gegangen ist – das Schicksal von Kindern geht einfach besonders nah.“ Hinzu komme die Ungewissheit: „Da wird beim Sucheinsatz gepowert und es gibt kein Ergebnis. So etwas macht völlig hilflos und ohnmächtig.“

Mitgefühl, geteilte Sorge, Respekt

Mendener Facebook-Einträge sind am Wochenende und am Montag geprägt von Mitgefühl, geteilter Sorge, Respekt. Nur ganz selten mal ein böser Kommentar. Es wäre schön, wenn dieses Menden-Gefühl anhielte, wünscht sich Pfarrer Jürgen Senkbeil, „und wenn die Menschen respektvoller und aufmerksamer miteinander umgehen würden im Alltag“. Mehr Wertschätzung für andere Menschen zeigen, mehr Dankbarkeit für das, was oft als selbstverständlich gesehen wird. Angesichts von Lias Schicksal, angesichts dessen, was die Familie des kleinen Mädchens im Moment durchmachen muss, eigentlich ganz einfach.

