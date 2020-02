Menden Bürgerbus betroffen

Der Trampelpfad, der gerade unterhalb der Bahnhofsbrücke angelegt wird, gilt nicht als offizieller Teil des Grünen Wegs.

Dass der Schleichweg mitunter überflutet sein wird, ist den Planern bei der Stadt bewusst. Pflastersteine wie sonst entlang des Grünen Wegs wird der Trampelpfad nicht bekommen. Falls die Hönne bei einer Überflutung Teile des Weges mitreißt, soll dieser zeitnah ausgebessert werden.

An der Bahnhofskreuzung sollen z usätzliche taktile Elemente, also Leitsteine für Blinde, angebracht werden. An der „verkehrstechnisch heiklen Stelle“, so Jürgen Grade, wird ein kleiner Radweg installiert. Zusätzlich wird die Bürgerbusbucht verbreitert. Der Bürgerbus teilt mit, dass die Haltestelle für mehrere Wochen entfällt und ein Einstieg über die Haltestelle Hönneinsel erfolgt.