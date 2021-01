Spendenfeuerwerk: Erst drei Mendener Projekte am Ziel

Menden Die Hilfsbereitschaft in Menden kennt auch in Zeiten der Corona-Pandemie kaum Grenzen. Sieben Initiativen hoffen noch auf Unterstützung

Knapp zwei Wochen vor dem Ende des Spendenfeuerwerks können erst drei der zehn Projekte Vollzug melden. Bei den Stadtwerken bleibt man jedoch optimistisch, dass die gesetzten Spendenziele doch noch erreicht werden.

Bis zum 15. Januar läuft das Spendenfeuerwerk der Mendencrowd noch. Bei sieben Projekten blickt man hoffnungsvoll auf die Zeit nach dem Jahreswechsel. Denn der Großteil der Initiativen hat ihr Spendenziel noch nicht erreicht. So etwa die Stiftung evangelische Jugendhilfe Menden, die gerne abenteuerliche Außenspielgeräte für die Kinderwohngruppe anschaffen möchte; 31 Unterstützer spendeten bislang 1117 der gesetzten 4900 Euro. Aber auch die Arche Noah (335/3000 Euro für einen Gewässerlehrpfad) ist noch lange nicht am Ziel.

Besser sieht es hingegen bei der Anonymen Drogenberatung (Drobs) aus. Dort sind die 600 Euro für Lebensmittelspenden in Coronazeiten bereits erreicht. Gleiches gilt für einen Defibrillator das Hönnegymnasium und Einkaufsgutscheine des Vereins Mendener in Not.

Videobotschaften auf Youtube

Xenia Kehnen, bei den Stadtwerken zuständig für das Spendenfeuerwerk, hofft auf weitere Unterstützer nach dem Jahreswechsel. "Wir sind optimistisch", sagt Kehnen. Hilfestellung für potenzielle Spender gibt es derweil auf dem Youtube-Kanal der Stadtwerke. "Die Videobotschaften sollen animieren", sagt Kehnen - und einen Einblick in die Initiativen hinter den Projekten geben. Denn längst nicht allen Mendenerinnen und Mendenern sei der Unterschied zwischen VKM und SKFM bewusst, so Kehnen. Damit die Spender auch genau wissen, was mit ihrem Geld passiert, sollen in den kommenden Tagen weitere Videos hochgeladen werden.

Beim Spendenfeuerwerk setzt man derweil darauf, dass die in diesem Jahr außergewöhnliche Spendenbereitschaft in der Hönnestadt noch nicht zu Ende ist. Davon profitieren würden unter anderem die Behindertenhilfe, die Bieberschlümpfe, der Ladiescircle Sauerland, der VKM oder der SKFM, die allesamt noch Unterstützung für ihre Vorhaben benötigen.

