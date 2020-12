Keine Kontrollen ohne Anlass Silvester: Polizei erhöht Einsatzstärke in Menden und Balve

Menden Ordnungshüter warnen: Verstößen gegen Corona-Schutzverordnung wird bei Meldungen über große Silvesterpartys konsequent nachgegangen.

Die Polizei erhöht in der Silvesternacht die Einsatzstärken auf den zehn Polizeiwachen im Kreisgebiet. Polizeibeamtinnen und -beamte werden in der Nacht verstärkt präsent sein. Anlasslose Kontrollen in Privaträumen werden nicht durchgeführt. Gleichwohl wird gemeldeten Verstößen sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Raum, konsequent nachgegangen.

Auch wo es erlaubt ist: Von Feuerwerk wird dringend abgeraten

Der Verkauf von Feuerwerk ist verboten. Das Abbrennen privaten Feuerwerks, etwa aus Restbeständen vom Vorjahr, ist jedoch erlaubt. Die Polizei appelliert trotzdem dringend, dieses Jahr darauf zu verzichten.

Außer in Iserlohn keine neuen Verbotszonen fürs Böllern

Die Stadt Iserlohn hat zusätzlich Verbotszonen im Bereich des Seilersee sowie des Danzturms erlassen. Weitere kommunale Verbotszonen sind der Polizei bislang nicht bekannt geworden. Allerdings gilt etwa für die Mendener Innenstadt ein faktisches Böller-Verbot, da es wegen der Brandgefahr schon seit langem untersagt ist, im Umkreis von 200 Metern um Fachwerkhäuser Feuerwerkskörper und Raketen zu zünden.

Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammenkommen

Partys, Feiern und Ansammlungen sind aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung weiterhin verboten. Bei Treffen gilt nach wie vor die Obergrenze von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zuzüglich Kindern bis 14 Jahren.

Polizei wünscht allen einen guten und sicheren Jahreswechsel

Die Polizei des Märkischen Kreises wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten und sicheren Jahreswechsel.