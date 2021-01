Silvester: Hier musste die Mendener Feuerwehr ausrücken

Vier Einsätze hat der Rettungsdienst in der Silvesternacht.

Menden Mendener Feuerwehr muss an Silvester zu Brandeinsatz ausrücken. Der Rettungsdienst wird zum Jahreswechsel direkt vier Mal benötigt.

Die Mendener Feuerwehr verzeichnet auch in der 24-Stunden-Silverster-Schicht ein Einsatzaufkommen, das "eher einem normalen Werktag" entspricht. So rückten die Retter nach dem Jahreswechsel zu zwei Kleineinsätzen aus: Unter anderem zu einer

technischen Hilfeleistung und einem Brandeinsatz. In beiden Fällen war ein

Eingreifen der Einsatzkräfte aber nicht erforderlich, teilt die Mendener Feuerwehr mit.

Ähnlich ruhig verlief die Nacht für den Rettungsdienst, viermal wurden die Retter zwischen Mitternacht und dem Schichtwechsel am Morgen alarmiert.

Die Feuerwehr bedankt sich explizit bei den Mendenern für ihre besonnenes Verhalten in der Silvesternacht.