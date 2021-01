Schüsse auf das Kreishaus, Firmengebäude und Regionalbahn

Menden/Märkischer Kreis Nach Schüssen auf Regio-Bahn auch Einschusslöcher am Kreishaus in Lüdenscheid, Firma und Turnhalle: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Nach den Schüssen auf eine Regionalbahn und auf das Kreishaus in Lüdenscheid kommt im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen jetzt heraus, dass auch ein Firmengebäude "Am Drostenstück" in Lüdenscheid beschossen worden ist. Hier trafen der oder die Täter zwei Fenster und ein Glaselement und richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an.

Wie berichtet, hatten Beschäftigte des Märkischen Kreises in einer Raucherpause vor der Tür des Kreishauses Löcher in Glasscheiben des Gebäudes entdeckt. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass es sich tatsächlich um Einschusslöcher handelte. Insgesamt fanden sich 13 Fensterscheiben mit einer unterschiedlichen Anzahl an Einschusslöchern, meldet die Kreispolizeibehörde. Der Schaden wird bislang auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Offenbar wahlloses Herumballern mit scharfer Munition

Ein Zusammenhang zu den Einschusslöchern im Firmengebäude werde angenommen, erklärt die Polizei - was noch einmal gegen eine politische Motivation der Schüsse auf das Kreishaus spräche, das als Verwaltung auch für Menden und Balve zuständig ist. Doch die Annahme, dass in der Kreisstadt womöglich wahllos mit scharfer Munition herumgeballert wurde, erscheint kaum weniger gefährlich.

Regionalzug auf der Bahnstrecke beschossen

Am Abend des 2. Januar war gegen 21 Uhr in Lüdenscheid auf der Bahnstrecke in Höhe der Wehberger Straße ein Zug von Unbekannten beschossen worden. Wiederum wurden mehrere Fenster beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden., hieß es in der Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Polizei Hagen und des Märkischen Kreises.

Bei Tätersuche nach Schüssen auf Regionalbahn auch Hubschrauber eingesetzt

Bei der Tätersuche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, allerdings erfolglos. Die Mordkommission in Hagen nahm ihre Ermittlungen auf, inzwischen wird aber nur nich wegen Sachbeschädigung gefahndet. Und: Neben den Einschüssen an der Regionalbahn stellten Polizeibeamte auch gleich gelagerte Beschädigungen an einer Turnhalle am Lüdenscheider Wehberg fest. Die Polizei sucht in Lüdenscheid jetzt dringend nach Zeugen.