Schausteller halfen in der Corona-Krise

„Hand in Hand – Schausteller helfen im ganzen Land!“ Unter diesem Motto haben laut Frank Foulon heimische Kirmesleute in der Corona-Krise an vielen Stellen ihre Hilfe angeboten.



„Wir hatten Fahrzeuge und Kranmaschinen für Kommunen im Einsatz. Einige unserer Fahrer sprangen nach kurzer Schulung sogar bei der Müllabfuhr ein, wo es Personalengpässe gab.“



Wochenlang gefahren sei man, wo Lebensmittel-Tafeln für Bedürftige schließen mussten.



Als die Pflegeheime komplett geschlossen wurden, bauten Schausteller ihre Kirmes-Konzertorgeln vor Altenheimen auf und ließen sie spielen.



Auch für Menden seien auf Seiten der Schausteller Aktionen dieser Art überlegt worden.



Laut Frank Foulon sind derartige Hilfestellungen durch die Lockerungen inzwischen aber in weiten Teilen obsolet geworden.