Den Gottesdienst im Haus Hubertia hielt Probst Norbert Schröer ab. Er war langjähriger Pfarrer in Fröndenberg und ist mittlerweile in Werl zuhause. Von Zeit zu Zeit hilft er aber auch immer wieder in der Ruhrstadt aus.

Im Vorfeld hat Probst Schöer dem Ehepaar Steiner verraten, dass er in seinem langen Leben als Seelsorger (gut ein halbes Jahrhundert) ein solches Ehejubiläum noch mit keinem anderen Paar begehen konnte.

Während man den 70. Hochzeitstag Gnadenhochzeit nennt, ist der nächste runde Jahrestag, der 75. Hochzeitstag, die Kronjuwelenhochzeit.

Premiere für Probst