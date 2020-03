Polizeiwache Menden wegen Corona für Spontanbesuche gesperrt

Die Polizeiwache an der Kolpingstraße in Menden. Besucher sollen sich vorher telefonisch anmelden.

Menden. Die Polizei sperrt ihre Wachen für unangekündigte Besucher: Wer vorbeikommen will, soll sich vorher anmelden. Alle Kontaktdaten gibt es hier.

Wegen der Coronavirus-Epidemie fordert die Polizei Besucher auf, nicht mehr unangemeldet eine Polizeiwache in Menden, Meinerzhagen, Altena, Iserlohn, Letmathe, Hemer, Lüdenscheid oder Plettenberg zu betreten.

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die polizeiliche Organisation und Aufgabenwahrnehmung im Märkischen Kreis, heißt es. „Aufgabe der Polizei ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Dies geht nur mit gesunden Polizeibediensteten“, erklären die Beamten in einer Mitteilung. „Wir treffen alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus unter den Polizeibeschäftigten. Ziel ist, Erkrankungen der Bediensteten so weit wie möglich zu verhindern und somit die Funktionsfähigkeit der Polizei und die Sicherheit im Kreis zu gewährleisten“, heißt es. Hier geht’s zum Liveticker zur Corona-Epidemie in Menden.

Polizei rät: Anliegen vorher am Telefon abklären

Vieles lasse sich auch über das Internet oder telefonisch regeln, so dass ein direkter persönlicher Kontakt nicht notwendig ist. Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat sich dazu entschlossen, diesen persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht, soweit es sinnvoll ist, einzuschränken und den Besucherverkehr in den Dienstgebäuden auf das Notwendigste zu begrenzen. „Wir bitten Sie, bevor Sie eine Polizeidienststelle persönlich aufsuchen, sich erst telefonisch bei uns zu melden. So können wir zunächst telefonisch klären, wie wir Ihnen helfen können und ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist.“

Telefonische Erreichbarkeiten:

Vermittlung: 02371/9199-0

Polizeiwache Altena: 02352/9199-0

Polizeiwache Halver: 02353/9199-0

Polizeiwache Hemer: 02372/9099-0

Polizeiwache Iserlohn:02371/9199-0

Polizeiwache Letmathe: 02374/5029-0

Polizeiwache Lüdenscheid: 02351/9099-0

Polizeiwache Meinerzhagen: 02354/9199-0

Polizeiwache Menden: 02373/9099-0

Polizeiwache Plettenberg: 02391/9199-0

Polizeiwache Werdohl: 02392/9399-0

In Notfällen gilt wie immer die Notrufnummer 110.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!