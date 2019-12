Ein Polizist hält im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung einen Autofahrer an. In Menden wird es nun doch keine Radarkontrollen an den Feiertagen geben.

Radar Polizei: Doch keine Blitzer in Menden an den Feiertagen

Menden. In Menden wird es keine Radarkontrollen an den Feiertagen geben. Erst hatte die Polizei aufgrund eines technischen Fehlers das Gegenteil erklärt.

Polizei: Doch keine Blitzer in Menden an den Feiertagen

Die Polizei überraschte mit einer vermeintlichen Ankündigung für die Feiertage: Anders an den Vorjahren solle es auch an Heiligabend und den Feiertagen Radarkontrollen auf Mendener Stadtgebiet geben, hieß es in einer Mitteilung. Das sei ein Irrtum stellt sich auf Nachfrage heraus. Ein technischer Fehler hatte zum automatischen Versand der Nachricht geführt.

„Wir werden auch in diesem Jahr an den Feiertagen keine geplanten Radarkontrollen durchführen“, sagt Polizeisprecher Christof Hüls auf Nachfrage. Die Ankündigung sei versehentlich versendet worden, was einige Nutzer in Sozialen Netzwerken kurz stutzen ließ. Dass es keine geplanten Tempo-Kontrollen gibt, sei aber kein Freibrief fürs Rasen an den Feiertagen, betont die Polizei.

Autofahrer müssten auch an den Feiertagen wie immer die Geschwindigkeitsregeln einhalten. Und auch auf Alkohol am Steuer sollte verzichtet werden.

Spontane Messungen möglich

Da die Polizei-Wachen mit eigenen Geräten ausgestattet sind, sind ohnehin jederzeit auch spontane Geschwindigkeitsmessungen möglich. Auch der Märkische Kreis führt keine geplanten Radar-Messungen durch.