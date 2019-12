Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Norbert Muczka: „Leuchten sollten auch funktionieren“

Norbert Muczka vom Förderverein „Kulturzentrum Fröndenberg“ kennt die Situation im Himmelmannpark durch seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz im Kettenschmiedemuseum. Er berichtet auf Anfrage der WP, dass auch ihm defekte Leuchten im Park aufgefallen seien. Erst unlängst habe er gemeinsam mit anderen nach einer längeren Veranstaltung in der Kulturschmiede anschließend draußen im Dunkeln gestanden.

Muczka würde ein paar weitere Leuchten in dem Park in jedem Fall begrüßen. „Und die, die da sind, sollten eben auch funktionieren“, sagt er. Gerade der Weg durch den Park am Trichter vorbei werde gerne als Abkürzung genommen. Der Ehrenamtler würde es begrüßen, wenn für den Himmelmannpark grundsätzlich ein Beleuchtungskonzept erstellt würde.

Adventsbeleuchtung

Der Förderverein hat das Kettenschmiede-Gebäude vor Jahren mit einer Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet. Sie ist dauerhaft installiert und wird zur Adventszeit abends eingeschaltet. Sie sorgt im Himmelmannpark derzeit – im ­wahren Wortsinn – für einen kleinen Lichtblick.