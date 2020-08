Nachholbedarf: Termine für Mendener Erstkommunionfeiern

Menden. Corona ist es geschuldet, dass die geplanten Erstkommunionfeiern in Menden abgesagt werden mussten. Seit dem 23. August wird alles nachgeholt.

Im April und Mai mussten die geplanten Erstkommunionfeiern im gesamten Erzbistum Paderborn wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Während der Sommerferien haben einige Kommunionkinder in den „öffentlichen Gottesdiensten“ zum ersten Mal die heilige Kommunion im Kreis ihrer Familie empfangen. Seit dem 23. August holt nun der Großteil der Kommunionkinder die Erstkommunionfeiern in kleineren Gruppen nach. Je nach Anzahl der Kommunionkinder in einer Gemeinde sind hierfür mehrere Feiern notwendig, die teilweise an die Stelle von Gemeindegottesdiensten treten müssen.

Da das Platzangebot in den Kirchen wegen der Abstandsvorgaben stark eingeschränkt ist, sind die Erstkommunion-Gruppenfeiern nicht öffentlich, sondern nur für die Erstkommunionkinder und die sie begleitenden Personen gedacht. Die Gemeindemitglieder und andere Gottesdienstbesucher sind eingeladen, an den entsprechenden Sonntagen die Messe in den anderen Kirchen mitzufeiern.

Nachfolgend die Termine der Erstkommunion-Gruppenfeiern in den Gemeinden sowie die Namen der Kinder, soweit der Veröffentlichung zugestimmt wurde:

Christ-König Hüingsen

Am 12. September um 11 Uhr: Maya Gottschalk, Emilia Härelt, Lilly Hormann, Eva Krepcke, Maya Melina Lange, Julia Agnieszka Lata, Marie-Charlotte Lauber, Lenja Meier, Levin-Leander Oldemölle, Ilva Paul, Julia Maria Uroda, Jette Wilmes

Heilig Kreuz

Am 19. September um 11 Uhr: Linus Finn Blinten, Mina Brodda, Jan-Philip Bühner, Lia Fälker, Lara Estelle Köster, Leander Löwer, Lara Miosga, Francesco Luigi Orlando, Emily Poloczek, Marie Schulte, Marie Isabelle Wortmann, Tim Zebryk

Mariä Heimsuchung Schwitten

Am 4. Oktober um 11 Uhr: David Jasik, Maurice Simon Kasperczyk, Erik Krieger, Larissa Sophie Kroll, Lena Yvonne Makowski, Marie Alice Makowski, Paul Nowak, Nina Rennebaum, Kimberly Kristanna Swartjes

St. Aloysius Oesbern

6. September um 9.30 Uhr: Mariella Goeke, Luana Hennig, Klara Maßling

St. Antonius Einsiedler Halingen

20. September um 9.30 Uhr: Maja Bordy, Ole Krumscheid, Juli Kuhlmann, Antonia Lanfermann, Lilli-Sophie Rathke, Marlena Richter, Jayda Aurora Stahlmann, Jakob van Ool, Lias Paul Weimer

St. Josef Lendringsen

Am 23. August um 11 Uhr feierten bereits: Lina Sophie Behr, Anton Braukmann, Mia Sophie Briones, Henry Frücht, Lukas Thomas Grothe, Finn Mita Häkel, Ernst Hillebrand, Mina Holterhoff, Cacper Jackiewicz, Lian Schnadt, Tim Wieden, Paul Luca Wulf

Am 29. August um 11 Uhr: Daimen Burnasch, Noah Compernaß, Michele Cuzzumbo, Alessia Pagliari, Lena Semmler, Lea Welzel

Am 30. August um 11 Uhr: Tom Allhoff, Nergiz Bulut, Leon Butzek, Ben Gagon, Lukas Haase, Linus Hessner, Juan Jerome Nadolski, Jonas Paul, Jendrik Tim Simon, Coralie Christin Spallek, Mika Manuel Spallek, Finn Warland

St. Maria Magdalena Bösperde

6. September um 11 Uhr: Alexander Becker, Sophie Nündel, Sophie Pekoch, Jannes Pelka, Emily Maria Peters, Sammy Piatkowski, Lea Pickhardt, Alicja Rusin, Leon-Noel Schlautmann, Josefin Franziska Schroppa, Marisa Sophie Senftleben

St. Maria Magdalena

20. September um 11 Uhr: Nick Krause, Milo Lachmann, Paul Poremba, Ben Schulte, Till Unterberg, Tom Wenniges

St. Marien Platte Heide

27. September um 9.30 Uhr: Greta Althoff, Matti Noah Becker, Sebastian Derega, Thomas Gerke, Leonard Korte, Samuel Machado Kodura, Aileen Sophie Mentzel, Amina Romberg, Pia Schnurbus, Johanna Pauline Sciborski, Marlene Smolenski, Viktoria Strzelczyk

4. Oktober um 9.30 Uhr: Nico Büttinghaus, Mailin Hoffmann, Maurice Piotr Jastrzebski, Justus Kersting, Lara Kim Cuong Kühn, Sina Langer, Lukas Malik, Briana Rocholl, Samia Elayne Spindeldreher

St. Paulus Lahrfeld

26. September um 11 Uhr: Zoe Laila Apryas, Nico Fabinski, Celina Josefine Grahlmann, Marie Mertin, Mathilda Loentien Nowacki, Fynn Schwarzkopf, Maya Tokas

3. Oktober um 11 Uhr: Pia Dröscher, Mia Sophie Eifler, Alexander Gierz, Emilia Elisabeth Hültenschmidt, Paul Leon Keller, Niklas Pohl, Jonas Sahlmen, Felix Valera Soldan

St. Vincenz

Am 29. August um 11 Uhr: Charlotte Dünnebacke, Conrad Gesenhues, Mia Hammerschmidt, Liliana Marta Kaplon, Mia Lila Kuhlmann, Zoe Orlich , Jannik Rösch, Lorenz Karl Theo Schmücker, Leni Vollmer, Henriette Westig, Mateusz Wojciechowski

Am 30. August um 9.30 Uhr: Emilia Andonovski, Marie Cormann, Luisa Deutenberg, Leni Herrmann, Josefine Maria Hillecke, Leni Klute, Noah Kowalik, Marvin Leon Leyendecker, Jovita Chiamaka Okolo, Philine Quintelier, Mia-Marie Ruschepaul, Matilda Thies

Und am 5. September um 11 Uhr: Antonio Giuseppe Gulisano, Julius Heckmann, Leonie Hempelmann, Kilian Köster, Ben Lee Mazurek, Tyler Mertens, Felix Metzger, Emil Niemeyer, Thore Alexander Schomaker, Karl Schulte-Filthaut, Jayden Wiggeshoff , Kristina Zdanov

St. Walburgis

Am 12. September um 11 Uhr: Leonie Filthaut, Alina Hufnagel, Tamina Lehmann, Evelyne Moser, Fabienne Josefine Nophut, Maja Pretzer, Mia Malina Teppe, Naomi Thau, Nicola Wolynska

Am 4. Oktober um 11 Uhr: Clara Haferkamp, Niklas Kinas, Luca Jan Przibylla, Amelie Strotmann, Jamie Sophie Wiethmann