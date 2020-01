Menden. Nach dem schweren Unfall auf der Promenade in Höhe Edeka gibt es viel Kritik an der „Rennstrecke“. Die Stadt Menden will das jetzt untersuchen.

Nach Unfall: Mendener kritisieren Promenade als Rennstrecke

Der WP-Bericht vom Mittwoch über den schweren Verkehrsunfall am Zebrastreifen nahe des Edeka-Marktes an der Unteren Promenade hat eine rege Debatte über Gefahren auf der Promenade ausgelöst. Wie berichtet, war am Mittwochmorgen ein Fußgänger (70) in Höhe Edeka von einem Auto angefahren und dabei so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Auf der Unteren Promenade, die auf der Seite zu den Gleisen hin zahlreiche Einfahrten (VHS, Bringhof, Supermärkte, KiK) und die beiden Zebrastreifen aufweist, gilt durchgehend Tempo 30.

Der Bericht auf der WP-Facebookseite wurde außerordentlich häufig kommentiert – und die Stimmen sind allesamt kritisch. Meist geht es um das gefahrene Tempo und schlechte Sicht.

Kritik an zu schnellem Fahren und schlechter Sicht

So bemängelt Thomas Schröder: „Da sollte mal die Geschwindigkeit kontrolliert werden. Wenn ich gegen 6.20 Uhr da mit dem Rad zur Arbeit fahre, fährt kein Pkw 30 Stundenkilometer. Oft wird man überholt, und anschließend ausgebremst, weil man unbedingt zwei Sekunden früher auf dem Parkplatz möchte.“

Nicole Kulisch berichtet: „Ich arbeite dort und muss sagen, diese Strecke ist eine Rennstrecke. Gerade vormittags und abends. Freitags und samstags wird etwas ruhiger gefahren.“ Das liege ihrer Meinung nach aber nur daran, dass der Verkehr durch abbiegende Autos verlangsamt werde.

Dawid Polo: „Ich fahre diesen Weg jeden Tag und ich kann immer wieder auf die fehlende Ausleuchtung dieses Bereiches aufmerksam machen! Jemanden in der Nacht mit dunkler Kleidung hier zu erkennen, ist schwer genug.“ Auch Kirsten Stötzel bestätigt: „Da fehlt eine Beleuchtung abends, es ist es ganz schlecht, da jemanden zu sehen – und bei Regen teils unmöglich.“

Die Untere Promenade sei bislang kein Unfallschwerpunkt, erklärt dazu Johannes Ehrlich, Pressesprecher der Stadtverwaltung, nach Rücksprache mit den Verkehrsplanern im Rathaus. Auch gelte laut Straßenverkehrsordnung an Zebrastreifen das gebot besonderer Vorsicht. „Doch die Planer wollen sich die Promenade vor allem an der Unfallstelle aber noch einmal ansehen.“

So sollen die Sichtachsen und der Bewuchs überprüft werden, und was die Beleuchtung angeht, müssten relativ neue Zebrastreifen wie bei Edeka laut den Richtlinien besonders gut sichtbar sein. Sollte sich die heutige Situation insofern tatsächlich als zu dunkel erweisen, gebe es die Möglichkeit, den Zebrastreifen mit Blinklichtern auszustatten. Eine weitere Option wäre die bauliche Anhebung der Streifen, um Autofahrer mit dem Hindernis dazu zu zwingen, langsam zu fahren, wenn sie sich nicht die Stoßdämpfer ruinieren wollen. „Im Extremfall kann ein als zu gefährlich beurteilter Zebrastreifen auch ganz entfernt und anderer Stelle wieder eingerichtet werden“, erklärte der Stadt-Sprecher.

Als Problemfall bereits erkannt

Dass die enge Straße nicht ohne ist, zeigt indes bereits der Beschluss der Stadt, wonach Radfahrer, die sich unsicher fühlen, auch weiterhin auf dem Fußweg fahren dürfen – allerdings nur im Schritttempo. Ursprünglich sollten alle Radler nur noch auf der Fahrbahn der Promenade strampeln dürfen, seit die entsprechenden Markierungen aufgebracht sind.