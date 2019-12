Nach 13 Urteilen: Mendenerin darf ihren Balkon behalten

Es gibt Geschichten, die sind schier unglaublich: 13 Jahre lang haben Stefanie Kizina und ihre Familie um einen Balkon an ihrem Reihenmittelhaus in Lendringsen gekämpft. Amts-, Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht haben zu den Klagen, Beschwerden und Zwangsgeldern rund um diesen Balkon sage und schreibe 13 Urteile gesprochen. Die Stadt Menden genehmigte dazu Bauanträge – mit Auflagen und ohne. Oder lehnte sie ab. Nachbarn verfassten eine Protestliste und klagten mehrfach auf „Rücksichtnahme“, weil sie ihre Privatsphäre beeinträchtigt sahen. Den ersten Balkon, 2006 vom Rathaus genehmigt, mussten die Kizinas drei Jahre später sogar wieder abbrechen. Im Jahr darauf wird ihnen ein „Raucherbalkon“ genehmigt, mit Sichtschutz zu praktisch allen Seiten. Um dort noch Licht zum Lesen zu bekommen, musste sich Stefanie Kizina ein Gerüst bauen.

Heute ein fast normaler Balkon

Heute weist der Balkon nur noch einen Sichtschutz zur Seite auf. Die letzten beiden Nachbarschaftsklagen zur Privatsphäre sind höchstrichterlich abgewiesen. „Der Richter hat sogar festgestellt, dass Balkon-Anbauten nun auch für die Nachbarn möglich seien, was den Wert ihrer Häuser sicherlich nicht mindert“, berichtet Stefanie Kizina.

Bilanz eines Pyrrhussieges

Sie kann also Bilanz ziehen – die Bilanz eines Pyrrhussieges. Ihre Familie, berichtet sie, hat das Balkon-Abenteuer 25.000 Euro gekostet, dazu mehrere gute Nachbarschaften und unendlich viele Nerven. „Wir sind durch alle Höllen gegangen“, aber sie hätten sich nicht unterkriegen lassen wollen. Jetzt erwägt Kizina sogar noch einmal einen Gang vor Gericht, um die Stadt Menden für all das zu verklagen. Auf Schadenersatz und Schmerzensgeld.

Stadt soll Schmerzensgeld zahlen

Denn die erste Baugenehmigung von 2006 hätte das Rathaus nicht erteilen dürfen, wegen unstimmiger Abstände, wie ein Gericht später feststellte. Damit habe der ganze Ärger überhaupt begonnen, sagt Stefanie Kizina. Und 2009 habe der Balkon gar nicht mehr abgebrochen werden müssen: Eine Gesetzesänderung ließ inzwischen auch eine Verkleinerung zu. Heute misst der Balkon 2,42 mal 1,50 Meter – „das wäre schon damals möglich gewesen“. Stattdessen schickte ihr die Stadt die Abrissverfügung.

Rathaus: Streit unter Nachbarn

Die Schuld an der unendlichen Geschichte aber will sich Jörg Müller, der im Rathaus Chef der Bauordnung ist, nicht in die Schuhe schieben lassen. „Ich kenne den Fall sehr genau, ich bin hier praktisch damit aufgewachsen“, sagte er der WP. Aus seiner Sicht geht es dabei vor allem um den Zwist unter Nachbarn. „Wir haben den ersten Balkon ja nach unserem damaligen Wissensstand genehmigt.“ Damals habe es in NRW noch keine konkreten Gesetzestexte dazu gegeben. Ohne Anfechtungen aus der Siedlung gäbe es diesen Balkon bis heute, zeigt sich Müller überzeugt.

Dschungel der Bauparagrafen

Wer tiefer in den Fall einsteigt, verirrt sich rasch im Dschungel der Bauparagrafen, der Ab- und Überstände, der untergeordneten Gebäudeteile oder Rücksichtnahmegebote. Und bei einer Justiz, die einerseits ihre Überlastung beklagt – und zugleich 13 Verfahren um einen Balkon bis in letzte Instanzen ausfechten lässt.