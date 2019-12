Menden. Statt des Feuerwerks will Salsa-Gastronom Jozeh Ramazani die 500 Euro dafür lieber an die Kita „Kleine Freunde“ spenden. Die braucht neue Möbel.

Möbel statt Böller: Mendener Gastronom spendet Geld an Kita

Über Sinn und Unsinn von Feuerwerk wird in Zeiten der Feinstaub- und Tierschutz-Debatten zurzeit viel geredet – „Salsa“-Gastronom Jozeh Ramazani will handeln: Er hat das seit Jahren übliche Feuerwerk für seine Silvestergäste diesmal abgesagt. Die damit eingesparten 500 Euro will er stattdessen dem Kindergarten „Kleine Freunde“ am Nordwall spenden. Der habe ihn wegen neuen Mobiliars um Unterstützung gebeten.

Womöglich auch ein Beispiel für andere

Jozeh Ramazani ist sicher, dass seine Gäste diese Aktion gutheißen, auch wenn sie einen Verzicht aufs Brauchtum zum Jahreswechsel bedeutet. „Ich denke schon, dass die Leute damit einverstanden sind.“ Womöglich sei dies ja auch ein Anlass für andere, darüber nachzudenken, dem Beispiel zu folgen und Geld für Böller an geeigneter Stelle in ihrer Stadt einzusetzen.

„Kleine Freunde“ entstanden vor 25 Jahren aus einer Eltern-Initiative

Tänze im Turnraum: Die „Kleinen Freunde in Aktion, als im Mai dieses Jahres das 25-jährige Bestehen der Kita gefeiert wurde. Foto: Livia Krimpelbein

Die Kita „Kleine Freunde“ wird gemeinnützigen Verein „Kinderhaus“ als Eltern-Initiative getragen und feierte im Mai das 25-jährige Bestehen. Die Eltern wollten damals etwas gegen den Kitaplatz-Mangel unternehmen und brachten zugleich eine für Menden ganz neue Konzeption in den Elementarbereich ein. Bis heute lebt der Kindergarten nach eigenen Angaben „von Eigeninitiative und Eigenleistung, Mitarbeit, Kreativität und Initiative“. Mit dem Ausscheiden der Kinder bei den Kleinen Freunden können Eltern von aktiven zu passiven Mitgliedern werden.