Menden. Jetzt sind auch Kurzentschlossene gefragt: Wer Lust hat, an Heiligabend vor der Vincenzkirche im neuen Projektchor zu singen, komme um 19 Uhr!

Mendener Weihnachtschor 2019 probt am Montagabend

Zur ersten Probe für den neuen Mendener Weihnachtschor lädt der Chorverband Hönne-Ruhr alle interessierten Sängerinnen und Sänger für den heutigen Montag, 25. November, um 19 Uhr ein. Insgesamt drei Mal probt der Projektchor, der sich in jedem Jahr neu zusammensetzt, für das große Weihnachtssingen an Heiligabend. Ort der Probe ist der Konzertsaal der Musikschule Menden (ehemalige Westschule) unterm Dach des Gebäudes an der Unteren Promenade 30. Mitzubringen ist: Freude am Singen.

Tolle Spenden-Idee

Auch eine oder zwei Probe-Teilnahmen reichen aus, um Teil des Projektchores zu werden. Der neue Chorleiter Andreas Schlünder aus Schwitten begleitet den Projektchor, der an Heiligabend auf der Vincenztreppe vor mehreren tausend Zuschauern und Zuhörern für den stimmungsvollen Höhepunkt des Turmblasens sorgen soll. Der Chor soll gleichzeitig die Spendenbereitschaft für die Aktion „Mendener in Not“ ankurbeln, alle Sängerinnen und Sänger engagieren sich also auch noch für einen karitativen Zweck. In Kürze werden Spendencoupons in der WESTFALENPOST veröffentlicht.

Bekannte Lieder

Die WP-Redaktion hat die Aktion gemeinsam mit dem Chorverband auf die Beine gestellt. Dazu gehört auch wieder die Abstimmung über die Lieder, die gesungen werden. Als Sieger haben sich: „Kommet, ihr Hirten“ und „Leise rieselt der Schnee“ durchgesetzt. Weitere Probentermine sind am Mittwoch, 4. Dezember und am Donnerstag, 19. Dezember. Die Proben beginnen alle jeweils um 19 Uhr.