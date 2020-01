Menden. Als Gefahrenstelle für die kleinen Hönne-Gymnasiasten sieht eine Mendener Mutter die Ampelanlage Wilhelmstraße. Die SPD will das entschärft sehen.

Mendener SPD: Gefahrenstelle an Wilhelmstraße entschärfen

Ist die Kreuzung Wilhelmstraße/Balver Straße in Höhe der Dependance des Hönne-Gymnasiums eine Gefahrenstelle? SPD-Fraktionsgeschäftsführer Sebastian Meisterjahn hat eine Beschwerde darüber jetzt jedenfalls auf die Tagesordnung der Politik gehoben. So soll es nach Schilderungen einer Mutter an der Ampelkreuzung häufig zu brenzligen Situationen kommen.

Brenzlige Szenen: Zeitgleich Grün für Schulkinder und Linksabbieger

Weil sowohl die Linksabbieger aus der Wilhelmstraße als auch die Fußgänger zeitgleich „Grün“ bekommen, habe sie schon mehrfach vor ein Auto getreten oder ihr Kind in letzter Sekunde vor einem Wagen weggezogen, berichtete die Bürgerin den Sozialdemokraten von dramatischen Momenten. Außerdem sei die Grünphase für Fußgänger zu kurz, so dass man es auch als Erwachsener nur bis zur Hälfte über die Straße schaffe, bevor es wieder Rot werde. Das „Bitte warten“-Blinklicht habe von Anfang an nicht funktioniert.

Ein weiteres Problem seien die Bahnschranken auf der Iserlohner Landstraße. Denn wenn die länger geschlossen seien, gebe es dahinter „ein Verkehrschaos“: Fußgänger müssten dann drei bis vier Ampelphasen abwarten, bevor sie grünes Licht erhalten. So lange warteten die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Unterstufe aber meist nicht ab, sondern überquerten die Straße bei Rot. Die SPD zitiert die Mutter mit den Worten: „Eigentlich sind Ampeln ja dazu da, um sicher über die Straße zu kommen.“ Sie habe ihre Kinder jetzt jedoch angewiesen, bis zum nächsten sicheren Übergang die Balver Straße hinunter zu laufen.

Die ehemalige Rodenbergschule an der Wilhelmstraße ist seit der Gründung des Hönne-Gymnasiums dessen Dependance für die gymnasiale Unterstufe. Das bedeutet, dass die hier unterrichteten Kinder zehn bis elf Jahre alt sind. Die Dependance soll bestehen bleiben, bis es ein Neubau auf dem heutigen Bolzplatz-Gelände an der Walramstraße ermöglicht, das Gymnasium komplett an einen Standort zu holen.

Nachdem der SPD-Antrag im alten Jahr noch an den Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung als Verkehrsausschuss gerichtet worden war, steht er jetzt auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen. Der berät am Donnerstag, 23. Januar, ab 17 Uhr im Ratssaal.