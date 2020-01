Menden. Von der Playstation in der Mendener Wohnung bis zur Gasflasche der Camper ließen unbekannte Täter einiges mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mendener Polizei meldet Einbrüche in Wohnung und Wohnwagen

Einbrecher haben am Mittwoch in der Zeit von 14 bis 21.15 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung an der Wunne aufgebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und Behältnisse der Wohnung und nahmen eine Playstation 4 sowie Bargeld mit, außerdem entstand Sachschaden, wie die Polizei mitteilt. Der oder die unbekannten Täter verließen die Wohnung über den Balkon des Erdgeschosses.

In einen geparkten Wohnwagen ist ein Dieb ist zwischen Mittwoch letzter Woche und dem vergangenen Mittwochmorgen eingebrochen. Der Wohnwagen steht an der Eisenberger Straße. Der oder die Täter brachen mehrere Fenster heraus und nahmen einen Werkzeugkoffer und eine Stahlgasflasche an sich. Sachdienliche Hinweise zu beiden Einbrüchen erbitttet die Polizei in Menden unter der Rufnummer 02373/9099-0).