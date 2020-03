Menden/Werl. Ein 30-jähriger Mender ist wegen Schmierereien an einem Firmengebäude in Wickede zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er muss 5400 Euro zahlen.

Wegen Schmierereien bei der Firma Westfalenstahl ist ein 30-jähriger Mendener vor dem Amtsgericht Werl zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt worden. Ihm wurde zur Last gelegt, dass er in zwei Fällen an einem Gebäude der Wickeder Firma Graffiti angebracht haben sollte.

Ein 25-jähriger Wickeder hatte sich am Abend des 7. April vergangenen Jahres bei der Polizei gemeldet. Er habe einen Mann beobachtet, der mit Spraydosen die Wand bei der Firma Westfalenstahl besprüht. Kurz nach dem Eintreffen der Polizeibeamten fanden diese zwei Männer in der Nähe des Tatorts in einer Schutzhütte. Bei dem beschriebenen Mendener fanden die Polizisten im Rucksack Spraydosen, die noch frische Farbe enthielten. Farben der Spraydosen konnte der Farbe der Graffitis an der Wand der Firma zugeordnet werden. Zudem befand sich Farbe an den Händen des Beschuldigten.

Täter streitet alles ab

Eine Polizeibeamtin teilte als Zeugin mit, dass es in der Schutzhütte an der Ruhr, die als Unterschlupf diente, deutlich nach frischer Farbe roch. Der Zeuge, der den Mendener auf frischer Tat ertappt hatte, gab eine genaue Beschreibung ab, die eindeutig auf den 30-Jährigen passte. Der Beschuldigte stritt die Tat ab.

Er sei an dem Tag bei einem Freund in Werl gewesen und hätte bei ihm künstlerische Graffiti an eine Wand gesprüht. Er sei nur zufällig in der Nähe des Tatorts gewesen, um Bekannte aus der Schulzeit zu treffen, die sich in dieser Gegend häufiger aufhalten würden.

Das zweite Motiv, das in der Nacht zum 18. Mai 2018 angebracht wurde, trägt die gleiche Handschrift wie das Graffito am Tatort. Deswegen kam der Verdacht auf, dass auch hier der Mendener der Verursacher ist. Zwar brachte der Angeklagte einen Zeugen mit, doch dieser konnte nicht eindeutig die Unschuld des 30-Jährigen beweisen.

Einträge im Vorstrafenregister

Im Unterschlupf an der Ruhr fand die Polizei neben zwei weiteren Spraydosen noch einen Behälter mit Cannabis. Dieser Fund konnte allerdings keinem der beiden Angetroffenen zugeordnet werden. Der Angeklagte hat bereits ein Vorstrafenregister mit vier Eintragungen. Neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde er in der Vergangenheit mit Alkohol am Steuer erwischt.

Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwältin, die eine Strafe von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro festsetzte. Beide glaubten in den Fällen nicht an Zufälle. Durch die gleiche Handschrift wurde auch der Fall aus dem Jahre 2018 dem Mendener zugeordnet.

