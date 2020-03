Feierabend. Die Arbeit einfach mal Arbeit sein lassen. So geht es vielen Menschen, die tagtäglich Privat-und Berufsleben voneinander trennen. In manchen Berufen aber ist das nicht möglich. Kraans de Lutin macht so einen Job. Sobald er Musik hört, geht nämlich die Arbeit in seinem Kopf los – denn er beschäftigt sich nahezu 24 Stunden täglich mit Musik. Als Komponist, Produzent und Songwriter ist der gebürtige Mendener sehr gefragt. Wir haben mit ihm über die Arbeit mit den Stars, seinen Weg zur Musik und den Begriff Heimat gesprochen.

Guten Tag Herr de Lutin. Wie kommt es zu so einem Namen?

Kraans de Lutin: Das ist ein Künstlername, den ich mir selbst gegeben habe. Ich habe früher mal gesprayt und da bin ich darauf gekommen, ich mag die Phonetik des Namens. Mein eigentlicher Name ist Sebastian Karhoff, aber inzwischen steht Kraans de Lutin in meinem Personalausweis, meine Mutter und meine Brüder nennen mich so und auf der Post steht der Name auch.

Sie kommen gebürtig aus Menden – welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Heimatstadt?

Vor allem denke ich da an die Kindheit und Jugend im Wald, wobei ich auch die Veranstaltungen in der Stadt wie Menden á la carte oder den Mendener Sommer immer genossen habe. Ich habe auch mal ein kleines Konzert in Menden organisiert, damals war unter anderem Fettes Brot auf der Bühne. Für mich ist Menden eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt, es fühlt sich nicht provinziell an. Ich mag Menden nach wie vor und bin alle zwei Monate dort. Das ist schließlich meine Heimat.

Menden Das ist Kraans de Lutin Kraans de Luti n heißt eigentlich Sebastian Karhoff und wurde am 31. Dezember 1975 geboren. Er wuchs in Menden auf, ging zum Heilig-Geist-Gymnasium und absolvierte anschließend seinen Zivildienst. 1998 ging er nach Bremen, vier Jahre später zog er nach Berlin, wo er heute noch lebt und arbeitet. Er produzierte unter anderem Melodien und Lieder für Seeed, Culcha Candela, MC Fitti, Sido oder Juli.

Was bedeutet Heimat denn für Sie?

Das ist schwer zu formulieren. Wenn ich aber von der Autobahn abfahre, bekomme ich immer dieses Gefühl des Ankommens. Ich fühle mich in Berlin auch sehr wohl, aber in Menden bin ich zuhause. Auch wenn sich in der Zwischenzeit viel verändert hat.

Veränderung sind Sie in Berlin ja gewohnt. Was ist für Sie der größte Unterschied zwischen ihrem Wohnort und Ihrer Heimat?

Auch schwierig. Aber am ehesten würde ich es so formulieren: Menden hat einen Charakter. Das ist eine Seite, die ich sehr an der Stadt schätze. Ein bisschen Ruhrgebiet, ein bisschen Sauerland. Berlin dagegen ist bunt, jeder Stadtteil, jede Ecke hat einen eigenen Charakter. Das ist ein Schmelztiegel der Nationen und Kulturen.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich habe damals in Menden Klavierunterricht im Musikhaus Jost gehabt, das besteht soweit ich weiß ja immer noch. Anschließend habe ich angefangen, mich mehr mit Musik auseinander zu setzen und habe Rap gehört. Da schaut man sich um, wer sonst noch alles so in der Richtung unterwegs ist und so bin ich damals dann beispielsweise an Dendemann geraten.

Was bedeutet die Musik heute für Sie?

Vor allem Emotionen. Musik transportiert Gefühle und verstärkt Stimmungen. Da ist es auch total egal, welche Musik man hört. Wenn ich traurig bin zum Beispiel, oder wenn ich Trost brauche. Musik kann aber auch Ansporn sein. Es ist aber auch ein unfassbar toller Job. Ich bin fast jeden Morgen dankbar dafür und gehe gerne ins Studio. Das Komponieren fühlt sich an, wie wenn man spielt. Etwas aus dem Nichts zu schaffen und später das fertige Stück zu hören, ist ein großartiges Gefühl. Musik hat immer noch eine große Magie für mich.

Kraans de Lutin im Porträt. Der Mendener hat seine Heimat nicht vergessen. Foto: Matti Hillig / foto di matti

Wieso gehen Sie dann nur fast jeden Morgen gerne ins Studio?

Na ja, es gibt auch manche Arbeiten die ich nicht so gerne machen, die aber einfach dazu gehören. Man muss auch mal putzen und editieren, das ist etwas mühevoller als das Komponieren an sich. Trotzdem mache ich das lieber als Dachdecker zu sein. Ich habe in Menden mal ein Jahr auf dem Dach gestanden, das ist auch ein super Beruf. Aber ich gehe lieber ins Studio als auf dem Dach zu stehen.

Wie hören Sie Musik?

Meistens brauche ich ein paar Durchläufe, um ein Lied zu genießen. Gerade wenn es aktuell ist. Wenn ich dagegen ältere Sachen höre, fällt mir das deutlich leichter. Da fange ich nicht direkt in meinem Kopf an mich zu fragen, wie das Lied komponiert wurde, was dahinter steckt.

Menden Kurz und knapp...vollendet in einem Satz Mit Menden verbinde ich...

...Heimat, Familie, Freunde, Ruhe und runterkommen.



Wenn ich nicht Musiker wäre, wäre ich vermutlich...

...Restauranttester geworden. Das war mal mein Traumberuf.



Ich würde gerne einmal... ...Hans Zimmer über die Schulter gucken. Auch eine Zusammenarbeit mit Tom Waits wäre toll, ich liebe seine Musik.

Ihre Arbeit lebt von Inspirationen. Wie finden Sie den richtigen Sound?

Das ist total unterschiedlich und lebt von vielen Einflüssen. Manchmal wache ich morgens auf und habe eine Idee, manchmal höre ich aber auch etwas auf einem Konzert und Tage später erinnere ich mich an das Gefühl das ich hatte, als ich die Musik gehört habe. Dann versuche ich etwas daraus zu machen und habe die Quelle der Idee aber schon längst vergessen. Ich setze mich aber auch einfach mal ans Klavier und schaue, was meine Finger so machen. Wenn es Auftragsarbeiten sind, ist es dagegen nicht so frei und es gibt Eckpunkte die gewünscht sind, an die ich mich halte. Da ich aber immer mit anderen Menschen zusammenarbeite, bekomme ich auch viel Einfluss von anderen.

Haben Sie einen Künstler mit dem Sie zusammengearbeitet in besonderer Erinnerung behalten?

Eigentlich nicht. Es sind vielmehr die außergewöhnlichen Charaktere, die in Erinnerung geblieben sind. Flo Mega ist beispielsweise so ein krasser Charakter, das ist schon eine intensive Zusammenarbeit jedes Mal. Derzeit mache ich auch was mit Timmy Trumpet, einem sehr bekannten EDM-Künstler aus Australien, das ist auch so ein Typ, der sehr eindrucksvoll ist.

Bei all der Musik mit der Sie sich auseinandersetzen: Was ist Ihr Lieblingslied-oder Ihr Lieblingskünstler?

Das gibt es nicht, ich habe noch nicht einmal ein Lieblingsgenre. Es gibt in jeder Sparte gute Lieder und tolle Künstler.