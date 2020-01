Menden. Laut Supermärkten kaufen die Mendener weniger Feuerwerk als in den vergangenen Jahren. In der Innenstadt bietet sich ein Bild entgegen des Trends.

Mendener kaufen weniger Feuerwerk und Böller ein

Der Trend hin zu weniger verkauften Feuerwerks-Artikeln in den Supermärkten bestätigt sich auch in der Hönnestadt. Manche Geschäfte überlegen zudem, ob sie Böller und Co. in diesem Jahr wieder anbieten, oder den Verkauf künftig einstellen.

Mit Blick auf die Gefahren für Tiere und Umwelt entschieden sich einige Supermärkte in Deutschland, den Verkauf von Silvesterfeuerwerk einzustellen. In der Hönnestadt zeichnet sich derweil ein gemischtes Bild. Händler sprechen zwar von einer Abnahme des Verkaufs, beim Mendener Baubetrieb (MBB) stellt man indes keine große Veränderung zu den Vorjahren fest.

Die Stadt

„Die Reinigung ist noch nicht abgeschlossen“, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf WP-Anfrage. Gleichwohl könne man sagen, dass gerade in der Innenstadt etwas mehr Feuerwerk als in den Jahren zuvor gezündet worden ist. Nach Rücksprache mit dem MBB sei klar, dass dort „einige Leute viel Geld für Feuerwerk in die Hand genommen haben“.

Menden Sicherheitsabstand Im Gegensatz zu anderen Städten gibt es in der Mendener Innenstadt kein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern. Allerdings gebe es Sicherheitsabstände, die etwa zu Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altenheimen oder Fachwerkhäusern gehalten werden muss (WP berichtete). Mehrere Supermärkte hatten vor Silvester angekündigt, kein Feuerwerk zu verkaufen.

Prinzipiell reinigen die Mitarbeiter den Innenstadtbereich zunächst händisch, ehe die Kehrmaschine zum Einsatz kommt. Genaue Böllermengen würden so jedoch nicht nachgehalten. In den Ortsteilen ist der Innenstadt-Trend hingegen nicht zu bestätigen. Dort habe sich aus Sicht des MBB ein ähnliches Bild wie in den Vorjahren ergeben.

Die Supermärkte

Bei Rewe-Drath an der Walramstraße habe man bewusst nicht auf den Verkauf verzichtet, „obwohl einige Kollegen diesen Weg ja gegangen sind“, so Inhaber Markus Drath. Es sei merklich weniger Feuerwerk als 2018 verkauft worden, so Drath. „Man merkt, dass die Kunden sensibler gestimmt sind.“

Schon jetzt steht fest, dass es auch 2020 wieder Feuerwerks-Artikel an der Walramstraße geben soll. „Das sollen alle Bürger für sich selbst entscheiden, wir wollen weiterhin die Möglichkeit bieten“, betont Drath. Das übrig gebliebene Feuerwerk geht unterdessen zurück an den Großhändler. Das hatten die Rewe-Mitarbeiter am Tag nach Neujahr bereits auf einer Europalette gestapelt und für den Transport vorbereitet.

Edeka-Enste an der Unteren Promenade vermeldet unterdessen einen Verkauf, der „merklich zurückgegangen ist“, wie Marktleiter Bastian Linke auf WP-Anfrage erklärt. „Man hat gemerkt, dass die Leute zurückhaltender sind“, sagt Linke. Ob der Markt auch 2020 Feuerwerks-Artikel verkauft, steht noch nicht fest. „Dazu ist noch keine Entscheidung gefallen“, betont der Marktleiter.

In den kommenden Tagen solle der Verkauf und die Lage analysiert werden. Allerdings landet das übrig gebliebene Feuerwerk auch bei Edeka-Enste nicht in der Mülltonne; es wird an den Hersteller retourniert.

„Wir sind mit dem diesjährigen Feuerwerksverkauf, auch in Menden, zufrieden“, teilt Anna Münzing, Kaufland-Unternehmenskommunikation, mit. Wie auch in den weiteren Supermarkt-Filialen werden nicht verkaufte Produkte an den Lieferanten retourniert. Zudem verfolge man die aktuelle Diskussion zum Thema Böllerverbote aufmerksam. Allerdings könne man „hinsichtlich Silvester 2020 noch keine Aussage“ über einen weiteren Verkauf treffen, so Münzing weiter.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.