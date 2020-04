Mendener entdeckt bewaffneten Täter in seinem Auto

Menden. Ein Mendener will zur Arbeit fahren und entdeckt einen bewaffneten Täter in seinem Auto. Der Autoknacker flüchtet, hinterlässt aber Spuren.

Ein Mendener hat am Dienstagmorgen (28. April) einen bewaffneten Autoknacker in seinem Auto entdeckt. Der Täter ließ sein Messer zurück. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Flüchtigen.

Laut Polizei ging das Opfer am frühen Morgen gegen 4 Uhr an der Straße Am Klevesberg zu seinem Toyota, um zur Arbeit zu fahren. Dabei hörte der Autobesitzer zunächst verdächtige Geräusche und sah schließlich einen unbekannten Mann in Auto sitzen. Er sprach den Verdächtigen an, der ein Messer in der Hand hielt.

Täter rennt Richtung Straße Grüner weg davon – wohl keine Beute

Der Täter soll dann über den Beifahrersitz die Flucht ergriffen haben und in Richtung der Straße Grüner Weg gelaufen sein. Das Messer ließ er dabei im Auto zurück. Laut Polizei machte der Täter keine Beute. Wie er ins Auto gelangte ist bislang nicht geklärt. Eine Fahndung nach dem Gesuchten verlief bisher ergebnislos.

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen:

männlich,

etwa 23 - 25 Jahre alt,

circa 1,80 bis 1,85 Zentimeter groß,

trug zur Tatzeit eine dunkle Basecap, ein dunkles Oberteil sowie eine hell blaue Jeans

akzentfreies Deutsch.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls mit Waffen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

