Bürgermeister Martin Wächter (CDU) kritisiert in einer Mitteilung der Stadtverwaltung die chinesische Regierung. Die Stadtverwaltung solidarisiert sich zum Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes am kommenden Dienstag, 10. März, mit den Einwohnern Tibets. „Auch nach mehr als 60 Jahren werden die Menschenrechte in Tibet mit Füßen getreten. Wer sich in diesen Tagen mit der Demokratiebewegung in Hongkong oder den unterdrückten Uiguren solidarisiert, darf die Situation in Tibet nicht vergessen“, sagt Wächter.

Tibet zu unterstützen heiße, „sich für Menschenrechte und gegen staatliche Willkür einzusetzen“, erklärt der Bürgermeister, dem zuletzt immer wieder Haltungslosigkeit in politischen Themen vorgeworfen wurde. „Als Demokrat*innen zeigen wir den Tibeter*innen unsere Solidarität und unseren Respekt für ihren mehr als 60 Jahre währendengewaltlosen Widerstand, indem wir am 10. März die Flagge Tibets in Menden hissen“, sagt Wächter.

Fahne über der Tiefgarage

Die Stadtverwaltung will am Dienstag im wahrsten Sinne des Wortes Flagge für Tibet zeigen. Die Flagge soll an den hinter das Rathaus versetzten Fahnenmasten an der Einfahrt zur Tiefgarage hängen. Das Hissen der Flagge stehe für „das Recht der Tibeter auf Selbstbestimmung und die Einhaltung der Menschenrechte in Tibet“.

Hunderte Städte beteiligen sich jährlich am 10. März im Gedenken an den gewaltsam niedergeschlagenen Volksaufstand in Tibet von 1959. Die Stadtverwaltung erklärt: „Nach der Besetzung Tibets durch chinesische Truppen im Jahr 1949 erhob sich am 10. März 1959 die tibetische Bevölkerung gegen die chinesische Besatzungsmacht. Das chinesische Militär schlug den Aufstand blutig nieder. Mindestens 87.000 Tibeter kamen dabei ums Leben, der Dalai Lama musste ins Exil nach Indien fliehen.“

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!