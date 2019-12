Menden. Was hat die Stadt Menden 2019 erreicht, was soll 2020 kommen? Das letzte Jahreswechsel-Grußwort des scheidenden Bürgermeisters Martin Wächter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mendener Bürgermeister Martin Wächter: Der Ton wird rauer

„2020 wird für Menden ein spannendes und aufregendes Jahr“: Das erklärt der scheidende Bürgermeister Martin Wächter in seinem letzten Grußwort zum Jahreswechsel. Zur Kommunalwahl am 13. September richtet Wächter einen Appell an die Parteien: „Bleiben Sie fair und wahren Anstand.“ Nur so könnten alle der Demokratie gerecht werden und die Belange der Bürgerinnen und Bürger vertreten.

Was 2019 geschafft wurde

Zu den Fortschritten im alten Jahr zählt Wächter den „Kraftakt“ der weitgehenden Fertigstellung der Fußgängerzone nach drei Jahren, die Anfang 2020 vollendet werden soll. Kraft habe auch die Sanierung von Gut Rödinghausen gekostet, die Profis wie Ehrenamtlichen in der Stadt viel abverlangt habe. Zwar sei die Einrichtung noch im Gange, das Museum aber bereits zu besichtigen. Auch das Kunstfest „Passagen“ wertet Wächter als Erfolg: Es habe auch gezeigt, dass das Gut „bespielt“ werden müsse. So werde hier im Januar der Heimatpreis der Stadt verliehen.

Das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) für ganz Menden habe 2019 wieder Fahrt aufgenommen und werde viele Konzepte und Ideen liefern. Die Lendringser Hauptstraße habe ihr Gesicht verändert, hier zeige sich auch, wie das Radverkehrskonzept umgesetzt werde, wie an der Balver Straße und an den erneuerten Radwegen Frielingsen und Paschesiepen. Unter den Veranstaltungen hebt Wächter die „Lange Nacht der Kulturen“ und „Augen auf! Für Menden“ hervor.

Was 2020 kommt

An der Unteren Promenade sei der erste Abschnitt des „Grünen Wegs entlang der Hönne“ am Gymnasium fast fertig, am zweiten bis zum Mühlrad werde gearbeitet. Der Jugendtreff „Zentrum“ werde 2020 zu „unserem Haus der Zukunft“. Mit dem Bürgerbegehren werde „die schier unendliche Geschichte um das Bürgersaalgebäude bald ein gutes Ende finden“, ist Wächter sicher.

Der Klimaschutz sei 2019 voran gebracht worden, auch mit einem ambitionierten Projekt dreier Auszubildender der Verwaltung, aus dem eine Arbeitsgruppe hervorgegangen ist. Ein Aushängeschild, das seinesgleichen sucht, werde das Huckenohl-Stadion sein, das dank Bundesgeldern „mehr als nur saniert“ werden könne. 2020 werde auch zeigen, was aus den Regionale-Projekten „Campus für digitale Kreativität“ und „Dorfmobilität“ wird.

Auch mit dem Sozialbericht stelle sich Menden für die Zukunft auf. Man müsse sich „um die kümmern, die sich abgehängt oder vernachlässigt fühlen“. Der Bericht werde aber ein Bild der ganzen Stadt zeichnen. Dass Menden für junge Bürger viel zu bieten hat, werde sich bald auch digital am Jugendportal „JMndn“ – junges Menden – zeigen.

Kritisch merkt Wächter an, dass der Ton im Rathaus rauer wird, der Respekt gegenüber Kräften im Öffentlichen Dienst sinke. Hier gelte umso mehr die Grundsatzvereinbarung „Null Toleranz für Gewalt“ von Verwaltung und Personalrat.

Zum Abschluss wünscht der Bürgermeister allen in Menden einen guten Rutsch und ein glückliches neues Jahr.