Mendener Bevölkerung soll erstmals Business-Preis vergeben

Neue Wettbewerbe für Unternehmen plant die Mendener Wirtschaftsförderung. Über den Business-Preis sollen die Bürger abstimmen können

Der Wettbewerbsgedanke ist wohl niemandem so vertraut wie den Sportlern und der Wirtschaft, auch und gerade in Menden. Vielleicht war das auch der Antrieb für die Mendener Wirtschaftsförderung, für das kommende Jahr gleich zwei Konkurrenzen für heimische Betriebe an den Start zu bringen: einen Gründerwettbewerb und den "Menden Business Award".

Gründer sollen einer Mendener Fachjury ihre Businesspläne einreichen

Bei beiden Wettbewerben handelt es sich um Premieren. So soll es 2021 erstmals einen Gründerwettbewerb in Menden geben. Ausgezeichnet werden sollen die innovativsten Geschäftsideen des Jahres. Dazu können sich die Unternehmensgründerinnen und -gründer mit ihren Geschäftsideen bewerben. Ein Gremium aus Vertretern von Wirtschaft, SIHK, Wirtschaftsförderung und Politik soll die eingereichten Businesspläne prüfen und bewerten. Dem Sieger winkt ein maßgeschneidertes Unterstützungspaket.

"Vorhang auf für Unternehmen" will Ideen und Projekte öffentlich vorstellen

"Vorhang auf für Ihr Unternehmen", heißt es im neuen Jahr ebenfalls zum ersten Mal in Menden. Denn dann geht es um den "Menden Business Award". Dieser Wettbewerb richtet sich an Mendener Unternehmen, "die besonders innovative, nachhaltige oder sozial herausragende Ideen und Projekte verwirklicht haben", erklärt Wirtschaftsförderer Tim Behrendt. Denn diese gelte es zu wertschätzen und als Best-Practice-Beispiele der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Menden Award: Projekte mit den meisten Bürgerstimmen erhalten eine Auszeichnung

Das Auswahlverfahren solle hier in zwei Stufen erfolgen: Im ersten Schritt werden die eingegangenen Bewerbungen gesichtet, ein interdisziplinär besetztes Gremium trifft eine Vorauswahl besonders hochkarätiger Projekte und Maßnahmen. Im zweiten Schritt werden diese in einer öffentlichen Abstimmung den Mendenerinnen und Mendenern zur Wahl vorgestellt. Die Projekte mit den meisten Stimmen erhalten eine Auszeichnung.

Jedes Unternehmen aus Menden soll am Wettbewerb teilnehmen können

Näheres, etwa die Bewerbungsfristen und weitere Regeln, sollen alsbald bekannt gemacht werden. Jedes Unternehmen soll die Möglichkeit haben, sich mit seiner Initiative für den Menden Business Award zu bewerben.