Menden. Ab Februar sollen Reisende am Mendener Bahnhof Müll und grobe Verschmutzungen per App melden können. Der Service soll für mehr Sauberkeit sorgen.

Vermüllte Bahnsteige, beschmierte Fahrplan-Aushänge oder zersplitterte Flaschen sind für Bahnreisende immer wieder ein Ärgernis. Die WhatsApp-Reinigung soll jetzt schnell für Abhilfe sorgen – demnächst auch auf den Bahnhöfen in Menden, Fröndenberg und Balve.

Die Handhabung soll denkbar einfach sein. An den Bahnhöfen im Bereich des Nahverkehrs Westfalen-Lippe (NWL) wird ab Februar per Plakat und Aufkleber die Service-Nummer veröffentlicht. Wer den Messenger-Dienst WhatsApp nutzt, kann die Nummer einspeichern und Vermüllung und Verschmutzung auf diesem Weg direkt melden.

An den elf größten Bahnhöfen im Lande bietet die Deutsche Bahn diesen Service schon länger an, zwei davon – Münster und Bielefeld – liegen im Bereich des NWL. „Der NWL fand dieses Projekt so interessant, dass es ab Februar auch auf die 266 weiteren Bahnhöfe im NWL-Bereich ausgerollt wird“, erklärt ein Bahnsprecher im Gespräch mit der Westfalenpost.

Menden Bahnhöfe sauberer machen Deutsche Bahn und der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) wollen Bahnhöfe im Jahr 2020 sauberer und schöner machen. Es wurden fünf Maßnahmepakete beschlossen, um die Attraktivität der Stationen im NWL-Gebiet zu steigern, dazu zählen auch Menden, Balve und Fröndenberg. DB und NWL weisen auf die App „Bahnhof live“ hin. Dort finden Reisende auch den Status der rund 450 Fahrtreppen und Aufzüge an den NRW-Stationen. Das ist für Bahnreisende interessant, die beispielsweise in Fröndenberg umsteigen müssen und auf den Aufzug angewiesen sind.

Bundesweit werde das Angebot an den bisher elf Bahnhöfen bereits gut genutzt: „Wir erhalten im Schnitt 400 Meldungen pro Woche“, erklärt der Bahnsprecher. Es sei ein „beliebtes Instrument“ der Reisenden.

Die Bahnstationen würden selbstverständlich schon jetzt nach einem festgelegten Turnus regelmäßig gereinigt, heißt es. Sollten Bürger allerdings zwischen den Intervallen eine Reinigung anfordern, würde der Termin entsprechend vorgezogen. „Wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass gerade nach dem Wochenende, also montags, die Bahnhöfe stärker verschmutzt sind“, gibt der Bahnsprecher eine erste Einschätzung. In Menden erfolgt die Reinigung zweimal in der Woche, in Fröndenberg viermal. Insgesamt stehen drei Reinigungsteams im NWL-Gebiet zur Verfügung, die „auch mit neuen Pkw ausgestattet wurden“, heißt es von Seiten der DB und des NWL.

So funktioniert’s

Bahnreisende senden über WhatsApp eine Nachricht, die den genauen Standort und die Art der Verschmutzung beschreibt. „Gerne kann auch ein Foto mitgeschickt werden“, erklärt der Bahnsprecher. Die Nachricht werde zentral in Berlin erfasst und an das für die Reinigung zuständige Team weitergegeben. Auf Wunsch gibt’s nach getaner Arbeit eine Rückmeldung an den Reisenden per WhatsApp.

Die WhatsApp-Nummer 0157/92397402 soll im Februar für alle Bahnhöfe im NWL-Gebiet freigeschaltet werden, sobald die Plakate an den Bahnsteigen aushängen. Bis dahin gilt sie nur für die Bahnhöfe im Bereich Bielefeld und Münster, für den die Deutsche Bahn den Reinigungs-Service, wie eingangs beschrieben, schon vor längerer Zeit eingerichtet hat.

In Menden war von den Plakaten bis Dienstag noch nichts zu sehen. Sie würden aber derzeit nach und nach an den Bahnhöfen ausgehängt, versichert der Bahnsprecher.

Das bundesweit einmalige Pilotprojekt ist zunächst für zwei Jahre vorgesehen.